Iserlohn. Der Verlust der Sparkasse, die „Buckelpiste“ Hasenkampstraße und Anliegerkosten bewegen die Gemüter am Nußberg.

Dass die Sparkasse die Filiale am Nußberg in eine SB-Geschäftsstelle umgewandelt hat, sorgt für Frust bei den älteren Kunden. „Viele kommen mit den Automaten nicht klar“, berichtete Kurt Blank von der Stadtteilkonferenz beim Ortstermin mit der CDU-Bürgermeisterkandidatin Eva Kirchhoff. „Die Senioren am Nußberg sind stinksauer.“

Es gebe nicht mal einen Briefkasten, in den sie ihre Überweisungsträger einwerfen können. Außerdem sei es in dem Schalterraum für Rollstuhlfahrer viel zu beengt, brachte Blank eine entsprechende Beschwerde stellvertretend für eine Betroffene vor, die aufgrund der extremen Hitze am Freitagnachmittag auf eine Teilnahme an dem Austausch mit Vertretern der Stadtteilkonferenz Nußberg und Vertretern des Verbandes Wohneigentum verzichtet hatte. Auch wünschen sich Senioren, dass jemand vor Ort Hilfestellung leiste. Die Mieter von Schließfächern seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Da es keine alternativen Schließfächer in der Hauptstelle am Schillerplatz mehr gebe, seien ihnen stattdessen Schließfächer in der Letmather Filiale angeboten worden.

Eva Kirchhoff war sicher, dass dieses Problem in naher Zukunft auch andere Standorte treffen werde, wenn das Filialnetz von Geldinstituten weiter ausgedünnt werde. Es müssen kundenfreundlichere Lösungen her, betonte die CDU-Ratsfrau: „Bei der Kundenfreundlichkeit ist noch Luft nach oben.“

Die „Buckelpiste Hasenkampstraße“ sei ein weiterer Aufreger, so Kurt Blank weiter. Viele Navis führen die Lkw-Fahrer über den Nußberg. Der Tannenweg werde dadurch zum „Highway“. Viele Gewerbetreibende würden diese Straße nehmen und dabei zur Verschlechterung der Fahrbahndecke beitragen. Die Anlieger wünschen sich eine Deckensanierung, wollen dafür aber nicht zur Kasse gebeten werden.

Anlieger am Ulmenweg müssen Lampen bezahlen

Weitere Probleme sind die Kosten für die Straßenlaternen am Ulmenweg. Dort waren in den 80er Jahren nach vielen Einbrüchen Straßenlaternen angeschafft worden, für die Anlieger separat gezahlt haben, hieß es. Das müsse aber geändert werden. Hier will Eva Kirchhoff mit den Stadtwerken eine Lösung herbeiführen. Die Stadtteilkonferenz übernahm jetzt mit dem Verband Wohneigentum den Schaukasten am Berliner Platz, in dem sie gleich die nächste Sitzung ankündigt: Am 24. September sollen die Probleme am Sparkassenstandort und die Verkehrsprobleme vertieft werden.