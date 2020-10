Die Säulen einer guten Gesundheit

Iserlohn. Die Diplom-Psychologin Ulla Graumann gibt Tipps, wie man die eigene psychische Leistungsfähigkeit erhält.

Ja, ja, die Arbeit, der Alltag, der Stress, man kommt ja zu nichts – alles richtig – doch so ganz möchte Ulla Graumann diese Ausreden, die wohl so ziemlich jedem von uns schon mal über die Lippen gingen, nicht gelten lassen.

„Schon fünf Minuten sind besser als nichts“, sagt die Diplom-Psychologin und Entspannungstherapeutin – und zielt damit auf die kleinen guten Taten ab, die jeder von uns seinem Körper und Geist im Alltag tun sollte. Denn Körper und Geist – das gehört auch aus Psychologen-Sicht zwingend zusammen. Schlafen, essen, entspannen – das eine bedingt oft das andere, Gesundheit fußt auf mehreren Säulen und ist eben viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit.

Stichwort Schlaf: Ausreichend sollte es sein, klar: „Das ist aber bei jedem individuell“, sagt Ulla Graumann, die hier wie auch etwa bei Anspannung und Angstzuständen unter anderem kurze Entspannungsübungen empfiehlt (ein Video mit ihr finden Sie unter ikz-online.de), oder auch Übungen aus dem Jacobsen-Entspannungsprogramm, kostenlos zu finden auf YouTube, und die „Sevenmind“-App. „Da kann wirklich keiner sagen, die Zeit habe ich nicht“, appelliert sie. „Ein Schlafmittel ohne Nebenwirkungen. Und der Aufwand ist gering.“

Stichwort Ernährung: „So normal“ – das sei der Satz, den sie auf die Frage nach Essgewohnheiten von Patienten am häufigsten höre. Womit wohl eher gemeint ist, dass Defizite vorliegen. Und auch dies kann sich schnell auf Gesundheit und Psyche auswirken. Beispiel vegane Ernährung: Wer hier nicht genau hinschaut, kann schnell unter Eiweiß- und Vitamin-D-Mangel leiden. Angstzustände und Depressionen können die Folge sein. „Dagegen ist vegane Ernährung bei Gicht zum Beispiel ein wahres Zaubermittel“, sagt Ulla Graumann. Am Ende kommt es auf die Balance an. Auf Balance. Auf Eigenverantwortung. „Man hat viel mehr selber in der Hand, als man glaubt.“

Wer Freundschaften pflegt, ist eher für Krisen gerüstet

Klar – auch Menschen, die gesund leben, könnten an einer Depression erkranken. Die Chance allerdings sei geringer, dies zeigten Studien. Ebenso positiv wirke sich Bewegung aus, wie es wohl auch jeder Hausarzt gebetsmühlenartig seinen Patienten vorträgt. „30 Minuten Spazieren reicht aus“, sagt die Therapeutin. „Noch besser ist joggen.“

Nächster Punkt: Soziale Interaktion. „Das klingt platt, aber es ist wahr.“ Wer Freundschaften pflegt, ist besser gerüstet in Krisenzeiten, sagt Ulla Graumann. Lieber telefonieren, als gar keinen Kontakt halten – „und bloß nicht in dauerhafter Anspannung leben“.

Dazu muss in sich selbst hineingeschaut werden – etwas, was manche erst lernen müssen. Ebenso, wie auf Alarmsignale zu hören. Bei Schlaf- und Antriebslosigkeit zum Beispiel.

Betroffenen einer Depression oder auch von Angstzuständen rät sie, auch am Arbeitsplatz jemanden ins Vertrauen zu ziehen. Der Gang ins Büro oder die Firma ist stets heikel, zumal die Kollegen ja nicht wissen können, was los ist. Auch Nichtbetroffenen rät sie, im Zweifelsfall die Kollegen anzusprechen wenn sie der Meinung sind, dass etwas nicht stimmt.

Apropos Arbeit: Beschäftigung allgemein als etwas sinnstiftendes sei ebenfalls wichtig für die körperliche und geistige Gesundheit. Ein Grund, warum sie Arbeitslosen und Rentnern rät, sich eine sinnhafte Alternative zu suchen: die Enkel hüten oder die Tafel unterstützen – ganz egal. „Arbeit ist mehr als nur Geld verdienen.“ Soziale Interaktion, Bestätigung – jeder braucht so etwas irgendwoher.

Gerade Rentner – Stichwort Rentnerneurose – brächten sich mit Nichtstun in ernste Gefahr. Manche sterben sogar kurz nach Renteneintritt, „weil sie ab dem Tag danach nicht wissen, was sie tun sollen“, so Graumann.

Ein wichtiger Punkt beim Erhalt der eigenen Gesundheit, körperlich und psychisch, sei darum auch allen genannten Themen übergeordnet ganz allgemein: Neugier. Sich etwas Neues suchen. Zumindest einmal im Jahr, besser öfter. Einen VHS-Kurs. Ein Instrument. Sport. Ganz egal. „Wissbegierig bleiben, so wie ein Kind.“

„Ich selbst“, sagt Ulla Graumann, „habe mir angewöhnt, gelegentlich wie ein Tourist durch Iserlohn zu gehen“. Mit offenen Augen. Für Natur, Häuserfassaden oder anderes. „Es ist toll, was man da sieht.“

Nicht nur abwärts – „es gibt auch Aufwärtsspiralen“

Psychische Erkrankungen wie eine Depression, sagt sie, das seien immer Abwärtsspiralen. „Es gibt aber auch Aufwärtsspiralen.“ Und daran, in eine solche zu gelangen, könne man eben mitwirken. In dem man zum Beispiel an der eigenen inneren Haltung arbeitet.

Sie erzählt von einer Frau, die ihre demente Mutter pflegte. Fast immer bei ihr blieb und sich so unter Druck setzte. Die einfache Frage, ob ihre Mutter das denn wollen würde, konnte sie zum Umdenken bewegen. Natürlich besucht sie die Mutter immer noch häufig, aber eben nicht mehr in jeder freien Minute. Der Druck ist nun geringer. „Wenn es so einfach ist, ist das natürlich eine Sternstunde“, sagt Ulla Graumann.