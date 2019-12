Iserlohn. Der Iserlohner Weihnachtszauber war ein voller Erfolg und lockte zu den Festtagen viele Menschen auf den Alten Rathausplatz.

Beim Iserlohner Weihnachtszauber haben die Kassen geklingelt

„Aus Sicht der Schausteller und aus unserer Sicht als Veranstalter ist der Weihnachtsmarkt wirtschaftlich hervorragend gelaufen“, zeigt sich Dirk Matthiessen als Leiter des Stadtmarketings im Gespräch mit unserer Zeitung an Heiligabend hochzufrieden – auch wenn der Markt erst am 29. Dezember zu Ende geht.

In seiner vorläufigen Bilanz sagt er: „Es gab gute und schlechte Tage, auch wettermäßig, aber wirtschaftlich hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.“ Das gelte auch für die Besucherzahlen. „Wir waren sehr erfolgreich“, resümiert Dirk Matthiessen. Da pflichtet ihm Jörg Vollmer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft bei.

Jeder Weihnachtsmarkt hat seine eigene Zielgruppe

Matthiessen hat in seinem ersten Jahr als neuer Leiter des Iserlohner Stadtmarketings nach eigenen Angaben alle Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen besucht und die verschiedenen Spielarten kennengelernt: „Jeder hatte sein eigenes Konzept und seine eigene Zielgruppe“, weiß der Neu-Iserlohner. „Für die sechs Wochen etwas Neues zu etablieren, ist schwer. Das funktioniert nur, wenn sie untereinander kooperieren. Die Stammbeschicker haben 45 Tage mit Auf- und Abbau zu tun.“

Der Iserlohner Weihnachtsmarkt befruchte das Einzelhandelsgeschehen und sei „Motor für die niedergelassenen Gastronomen vor und nach der Weihnachtsfeier. Da entfällt das Idealistische. Eine spielerische Erwartungshaltung können wir nicht erfüllen“, gibt sich der Stadtmarketing-Chef realistisch. „Da muss man fair bleiben“, warnt er vor überzogenen Ansprüchen an dieses Angebot. Das soll auch in der Manöverkritik mit der Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt erörtert werden. Und mit der Werbegemeinschaft, die sich am heutigen Freitagabend beim Vorsitzenden Jörg Vollmer trifft. „Dann gilt es auch die kritischen Stimmen zu den farbigen Weihnachtsmännern und dem Verbleib der Krippe abschließend zu bewerten.“ Damit spricht er auf die vielen Kommentare dazu in den sozialen Medien und in den Leserbriefen an. „Es war nie unsere Absicht, Guerilla-Marketing zu machen oder gar jemanden zu provozieren“, sagt er zu den lilafarbenen Dekorationsfiguren. „Eine Abkehr von der Tradition der Weihnachtskrippen war nicht beabsichtigt.“ Die Kritik zeige aber auch, dass der Bürger interessiert sei, was in seiner Stadt passiere.

Matthiessen weiß aus seiner 27-jährigen Berufserfahrung in den Bereichen Stadt- und Regionalmarketing, Kulturmanagement, Veranstaltungsorganisation und kommunaler Tourismusförderung: „Es ist schwer, die Pferde zu wechseln. Wir haben auch Angebote bekommen, aber die passten nicht in unser Sortiment. Wir werden Schritt für Schritt nachsteuern.“ Da nehme er auch die Gemeinschaft der Schausteller mit.

„Selfie-Point“ mit dem Reh als Publikumsmagnet

„All diese Überlegungen haben uns dazu geführt, die Atmosphäre über die Beleuchtung zu verändern. Das ist universell wahrnehmbar“, freut er sich über die vielen positiven Rückmeldungen zu den neuen Lichtringen und dem Weihnachtsreh, das sich zu einem beliebten Magneten als „Selfie-Point“ entwickelte. „Was kann es für eine bessere Werbung für Iserlohn geben, wenn Besucher mit diesem Bild vom Iserlohner Weihnachtsmarkt ihre Freunde grüßen? Das Alleinstellungsmerkmal, das wir schaffen wollten, ist aufgegangen. Diese erlebbare Beleuchtung zum Anfassen hat funktioniert. Auch die Atmosphäre in der Unnaer Straße und der Wermingser Straße mit den Lichtringen und den Weihnachtsbäumen war positiv.“ Matthiessen lässt durchblicken, dass dergleichen auch „auf die entlegeneren Punkte ausgeweitet werden kann“.

Und zum Programm? „Das Rudelsingen war eine Eintagsfliege“, erklärt er zum musikalischen Rahmen. „Wir haben an 13 Tagen Livemusik auf dem Balkon oder der Bühne gemacht. Das gab es vorher nicht. Und das hat gut funktioniert und ist gut angekommen.“ Das kann der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Jörg Vollmer, nur bestätigen: „Der Alte Rathausplatz und die Stadt waren rappelvoll – trotz des Regens und der Kälte“, freut sich der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

In den Tagen vorm Fest trafen sich Iserlohner und die Weihnachtsfestheimkehrer aus der ganzen Bundesrepublik zur Party auf dem Alten Rathausplatz: Als DJ Matze am Montagabend für vorweihnachtliche Partystimmung sorgte, war kaum ein Durchkommen. Die Gäste feierten bei Glühwein, Bratwurst und Reibekuchen mit, schunkelten, tanzten und sangen die Weihnachtshits lautstark mit.

Ein ähnliches Bild auch an Heiligabend, als sein singender Bruder Stefan Janke seine Entertainerqualitäten voll ausspielte, indem er internationale Weihnachtslieder mit bekannten Jazz-, Schlager- und Pop-Klassikern zum besten gab. Dem Publikum gefiel’s, wie an den Zwischenrufen und dem Applaus zu spüren war. Eine Verehrerin ließ sogar rosa Rosen sprechen.

Und der Ausblick? „Den Wunsch nach verbesserter Kommunikation werde ich damit aufgreifen, indem ich mich mit der Gemeinschaft aller Weihnachtsmarktakteure zusammensetze und wir gemeinsam überlegen: Wie können wir das Produkt Iserlohner Weihnachtsmarkt in Programmankündigungen mit dem Kinderweihnachtsdorf zusammenbringen? Es muss ja Stadtmarketing-Auftrag sein, dieses Angebot gebündelt zu kommunizieren. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir diese Vielfalt haben. Die Qualität des einen Marktes darf nicht als Makel des anderen Marktes angesehen werden. Es bleibt eine schwierige Aufgabe, das zu verstetigen.“

Dirk Matthiessen gesteht selbstkritisch: „Mit unserem Anspruch, einen europäischen Weihnachtsmarkt zu organisieren, sind wir hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Da können wir noch professioneller und auffälliger gestalten.“ Er habe das Gefühl gehabt, nach dem früheren „Märchenhaften Iserlohn“ ein neues Motto haben zu müssen. „Ich finde den europäischen Gedanken nach wie vor charmant, da können sich viele einbringen: Kindergärten, Gastronomen, Musiker. Da können wir noch viel draus machen.“ Und vielleicht auch in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag: „Wir schreiben schon an den Anträgen“, verrät der Stadtmarketing-Chef.

Matthiessen ist froh, dass der Iserlohner Weihnachtsmarkt von ernsthaften Zwischenfällen verschont geblieben ist: Auch wenn es mehrere Rangeleien gegeben hat – auch eine an Heiligabend. „Aber die gibt es auch außerhalb des Weihnachtsmarktes“, weiß Matthiessen. „Die City ist Brennpunkt, da kommt man leider ohne Sicherheits- und Ordnungsdienst nicht aus. Der Posten für Sicherheit und Ordnungsdienst machte den größten Posten bei den Ausgaben aus“, fasst Matthiessen zusammen. Zahlen zu den Kosten möchte er aber nicht nennen.