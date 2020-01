Das Foto einer Menschenmenge von 2005 und eines von 2013, der Vergleich gerät eindrücklich: Auf letzterem Bild Smartphones in aller Händen, der Mensch dokumentiert sein eigenes Verhalten in Echtzeit, oft allerdings ohne sich über mögliche Folgen der digitalen Zurschaustellung Gedanken zu machen. Adrian Lobe, freier Journalist unter anderem für FAZ oder „Die Zeit“, spricht von einem Einfallstor, wenn er über das Sammeln von Daten referiert. Er wird diesen Begriff an diesem Dienstagmorgen bei der Winteruniversität auf dem UE-Campus noch häufiger gebrauchen.

Seine Zwischenbilanz darüber, was Digitalisierung und Internet bisher mit der Gesellschaft gemacht haben, ist bitter: Die Demokratie ist auf dem Rückzug in der Welt, Zensur und Autokratie auf dem Vormarsch – das Netz hat die Welt nicht freier gemacht. Im Gegenteil.

Algorithmen sind die neuen Autoritäten

Die programmierte Gesellschaft nimmt vieles davon einfach hin. „Algorithmen werden als neue Autoritäten installiert“, folgert Lobe. Künstliche Intelligenz wählt aus, was die Nutzer zum Beispiel bei Facebook zu sehen bekommen. „Google ist inzwischen ein wichtiger Akteur bei der politischen Willensbildung.“

Eine These von Lobe: im digitalen Raum schwindet die Öffentlichkeit, weil sie auf kleine Räume verteilt wird. „43 Prozent aller Amerikaner beziehen ihre Nachrichten über Facebook“, sagt Lobe. Das Aus vieler Lokalzeitungen in den Staaten hinterlasse ein Vakuum, das entweder von Krawall-Sendern wie Vox News oder durch die „Kolonisierung mit Privatem“ gefüllt werde.

Gemeint ist hier erneut Facebook, dessen Algorithmus mittlerweile Schönes von Freunden und Familie bevorzugt anzeigt – und so dazu beiträgt, politische Debatten zu ersticken. Und nochmal Facebook, Zuckerberg und Daten-Sammelei: „Eigentlich würde man ja ein Unternehmen oder einen Staat, der den Menschen in die Köpfe schaut, als totalitär bezeichnen.“

Und die Zukunft lässt laut Lobe wenig hoffen. Eine Milliarde Überwachungskameras, schätzten Experten, solle es bis 2021 geben. 560 Millionen gebe es jetzt bereits in China, wo mit Kameras, Gesichtserkennung und Sozialkreditsystem gerade gewissermaßen die Blaupause für eine totale Überwachungsgesellschaft ganz real angelaufen ist.

Ein Ende allerdings, das macht Lobe klar, ist damit noch nicht erreicht. Smartphone-Mikrofone, die den Menschen belauschen, das Handy als Datensammler, das smarte Auto und das Haus, das selbst den Rhythmus des Atmens aufzeichnet, Ess- und Trinkgewohnheiten, Fehlverhalten sanktionieren kann. Wer schimpft, wird bestraft, etwas anekdotisch von Lobe dargestellt durch den Entzug der Fernbedienung.

Doch die entscheidenden Fragen sind klar: Wollen wir das? Und noch wichtiger: Wer wird berechtigt sein, über alle diese Daten zu verfügen? Und was tut er damit?

Auf dem schleichenden Weg in ein autoritäres System

Und was sagt es in philosophischer Sicht über den angeblich so freien Willen des Menschen, wenn Künstliche Intelligenz unsere Entscheidungen vorhersehen kann?

Für Lobe ist die Abschaffung menschlicher Autonomie der schleichende Weg in ein autoritäres System. Und Diktaturen gegenüber Demokratien im Vorteil, weil sie Daten effizienter, weil rücksichtsloser nutzen können. Einziger Lichtblick: Institutionen wie das Verfassungsgericht seien in Deutschland noch immer „robust“. Mehr aber auch nicht.