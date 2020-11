„Die müssen endlich aufwachen“

Drei Taxen und einen Mietwagen hat Unternehmer Peter Lüthje in seinem Fuhrpark. Eine kleine Flotte, die wie andere im Taxigewerbe unter den Folgen der Pandemie leidet. Weniger Nachtleben, mehr Vorsicht und Abstand – das bedeutet weniger Fahrten und Umsätze.

Für Lüthje kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Der Mietwagen darf zwar Personen transportieren wie ein „normales“ Taxi, allerdings nicht an Taxiständen auf Kundschaft warten. Und so muss das Fahrzeug stets zurück zum Unternehmenssitz Im Tückwinkel. Auch nachts, was die Anwohner verärgert.

Lüthje möchte darum aus dem Mietwagen ein „richtiges“ Taxi machen. „Ansonsten muss ich Mitarbeiter entlassen“, sagt er. Und nun fangen die Probleme an.

Lüthje sagt, er habe einen entsprechenden Antrag gestellt. Schriftlich, auf dem Postweg. Der Kreis als Genehmigungsbehörde verneint das. Lüthje habe Anfragen lediglich mündlich gestellt. Es gibt einen regen Mail-Wechsel dazu, der dieser Zeitung vorliegt. Nachgehakt, ob seine Post mit dem Antrag eingegangen ist, ein Einwurfschreiben verfasst, um eine Eingangsbestätigung zu erhalten, hat Lüthje nicht. „In der Vergangenheit hat das auch so geklappt.“ Er sagt, es liege an einer neuen zuständigen Mitarbeiterin. „Seither geht es drunter und drüber.“ Das ist die eine Seite.

Die andere ist die Sicht des Kreises, vertreten durch die Pressestelle. Von dort wird die Vermutung geäußert, Lüthje habe vielleicht Anfragen nur mündlich abgegeben, um die 110 Euro zu sparen, die der Konzessionsantrag koste – auch wenn er abgelehnt wird. Laut Angaben des Kreises nämlich liegt Lüthje in der Warteliste für eine Konzession auf Rang 5. Hinzu kommt, dass eigentlich die Absicht besteht, Konzessionen zu reduzieren. Maßgeblich für dieses Vorhaben sind mehrere Kriterien. „Als Teilkriterium der örtlichen Funktionsfähigkeit gilt eine Quote von einem Taxi auf zirka 2500 bis 3000 Einwohner“, heißt es vom Kreis. Als weitere Kriterien führt eine Sprecherin auf Nachfrage unter anderem die wirtschaftliche Lage und die Rentabilität der Unternehmen an.

Hintergrund: Die Aufgabe des Kreises als Genehmigungsbehörde ist es zu verhindern, dass sich die Unternehmen gegenseitig kannibalisieren. Auch Corona dürfte in den Überlegungen des Kreises hier als negativer Faktor wirken.

Für Peter Lüthje ist das Ganze insofern doppelt ärgerlich, weil er Ende vergangenen Jahres ein hochpreisiges Mercedes-Fahrzeug angeschafft hatte. „Man hatte mir mündlich zugesichert, dass ich auf der Warteliste für eine Konzession ganz oben stehe“, sagt der Taxiunternehmer. Dafür gebe es auch Zeugen.

Mittlerweile ist der Wagen zwar als Taxi im Einsatz, im Tausch für das Fahrzeug, das nun als Mietwagen unterwegs ist – Lüthje hofft aber weiter auch auf eine Taxi-Lizenz für letzteres Fahrzeug.

Irritationen um Anmeldungund Listenplatz

Etwas irritierend: Eine Nachfrage beim Kreis ergibt, dass erwähnter Mercedes angeblich schon seit 2017 auf Lüthje gemeldet sei. Lüthje allerdings verfügt über einen Kaufvertrag aus dem November 2019, der auch dieser Zeitung vorliegt. Es könne sein, das das Straßenverkehrsamt hier falsche Daten mitgeteilt habe, heißt es dazu aus der Pressestelle.

Ebenfalls irritierend ist die Tatsache, dass Lüthje überhaupt auf einer Warteliste für eine Lizenz geführt wird, wenn doch kein formaler Antrag vorliegen soll. Hierzu heißt es von der Pressestelle, man habe ihn hier „unbürokratisch“ auf die Liste gesetzt, weil er als Taxiunternehmer bekannt sei und somit die subjektiven Kriterien für eine Konzession erfülle.

Der Taxiunternehmer ist sauer. Er fordert seit Monaten eine schriftliche Rechtsbelehrung in Bezug auf die Absage, um widersprechen zu können. In einer Mail der zuständigen Mitarbeiterin vom 5. November heißt es auf die Anfrage Lüthjes: „Selbstverständlich erhalten Sie einen entsprechenden Bescheid.“ Allerdings sei er noch nicht an der Reihe. Von der Pressestelle heißt es, dass ohne einen Lizenz-Antrag eigentlich kein Anspruch auf eine Rechtsbelehrung bestehe. Später dann wird mitgeteilt, mit dem „entsprechenden Bescheid“ sei eine offizielle Mitteilung über Lüthjes Listenplatz gemeint gewesen. Er solle danach einen Lizenzantrag stellen.

Peter Lüthje macht sich keine Illusionen. „Mit der Lizenz wird es schwierig.“ 80 Prozent, so schätzt er, würden die Einbußen in seiner Branche durch Corona betragen. Es fehle an Unterstützung. „Die müssen endlich aufwachen“, sagt er in Richtung des Kreises.