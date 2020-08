Die Kurse nehmen wieder Fahrt auf

Iserlohn. Die Bildungsforen Jekami und Aspekte der AWO starten mit neuen Programmen ins zweite Halbjahr.

„Nach dem Lockdown in vielen Bildungseinrichtungen seit März haben die Bildungsforen Jekami und Aspekte wiedergeöffnet, Kurse und Veranstaltungen nehmen wieder Fahrt auf, wenn auch langsam.” Das erklärt Sabine Bruchmann-Alek, die das neue Halbjahresprogramm vorstellte. „Das ist gut so. Denn es erreichen uns viele Anfragen nach Angeboten, besonders nach Sprachkursen für Menschen mit Migrationshintergrund. Lernen über Online-Meetings ist gut, doch nicht für alle umzusetzen. Präsenzunterricht ist etwas anderes.” Die Programm-Verantwortliche unterstreicht: „Endlich ist es wieder möglich, sich zu sehen, miteinander zu sprechen und einen Raum zum Lernen zu haben. Das hat vielen gefehlt.”

Damit das so bleibe, habe die AWO alles getan, um Hygiene-Standards zu erfüllen und den Schutz für Teilnehmer und Mitarbeiter zu gewährleisten. Das führe dazu, dass einige Kurse geteilt werden wegen der neuen Anforderungen an die Räume. Das verbindet die AWO-Betriebsleiterin Simone Jakobi mit der Bitte, für einige Migrationskurse Räume zur Verfügung zu stellen, die die AWO anmieten möchte.

Neben den Integrationskursen sind die Schulabschlussklassen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und mittlerer Bildungsabschluss Klasse 10 wieder gestartet. Dafür gibt es ein großes Interesse, erklärt Patricia Haake, die dieses Angebot mit Simone Wittek betreut. In Klasse 10 ist es noch möglich, sich auf die Nachrückerliste setzen zu lassen. Stützunterricht zur Vermittlung von Schreib-, Lese- und Rechenkompetenzen starten am 1. September.

Das Programm enthält wie gewohnt eine bunte Mischung aus politischer, persönlicher, beruflicher und kultureller Bildung und Integrationskurse. Der Bogen spannt sich vom Argumentationstraining über den Workshop zum gewaltbereiten Salafismus und der musikalisch-literarischen Auseinandersetzung mit „Biogrammen früher Nationalsozialisten“ bis zum Waldbaden mit Quigong.

Das Waldsterben steht im Mittelpunkt eines Waldspaziergangs am Freitag, 28. August, ab 18 Uhr im Waldgebiet Schälk mit dem Diplom-Biologen Dr. Jens Wöllecke, der dort ebenfalls am 4. September, über Pilze – die wenig beachtete Artenvielfalt unserer Wälder“ um 18 Uhr auf einer Begehung informiert.

An Erzieher und Lehrer richten sich Fortbildungen zum sicheren Umgang mit herausfordernden Kindern und Eltern, die in den Räumen der Teams und bei Bedarf in externen Räumen stattfinden können.

Die Programme sind bei de Jekami-Bildungsforum und dem Bildungsforum Aspekte der AWO in der Peterstraße 15 und in Kultureinrichtungen zu finden oder im Internet unter www.awo-ha-mk.de/bildungsforum. Anmeldungen sind möglich bei Sabine Bruchmann-Alek unter sabine.bruchmann-allek@awo-ha-mk.de, sowie telefonisch 02371/2192615, und ihren Kolleginnen Patricia.haake@awo-ha-mk.de, 023712192621, oder simone.wittek@awo-ha.mk.de, 02371/2192621.