Die Hamsterkäufe in Iserlohner Supermärkten gehen wieder los

Nirgendwo gibt es mehr Nudeln, das Mehl ist seit Tagen ausverkauft, die Paletten mit Toilettenpapier und Küchenrollen komplett leer: Zu Beginn der Corona-Pandemie kam es in ganz Deutschland zu Hamsterkäufen. Die Folge: Über Wochen war es schwierig, Lebensmittel und andere Waren des täglichen Gebrauchs zu bekommen. Und genau das könnte sich jetzt wiederholen. Denn: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der Angst vor einem zweiten Lockdown beginnen die Kunden schon wieder, sich vermehrt mit Toilettenpapier und Co. einzudecken. Doch das brauchen sie überhaupt nicht.

„Der Run geht wieder los“, sagt Paul Nowak, Betreiber der Marktkauf-Filiale „Alles Frische“ Nowak in der Calle. „Das liegt daran, dass alle Menschen Angst haben.“ Toilettenpapier, H-Milch, Nudeln, Mehl, Hefe – die Absatzzahlen in diesen Bereichen würden wieder deutlich ansteigen.

Die Läger sind voll

Doch anders als noch im März, als niemand mit solch einer Entwicklung rechnen konnte, sind die Lebensmittelhändler dieses Mal gerüstet. „Wir sind vorbereitet“, sagt Nowak. Die Läger seien entsprechend voll, sodass die Versorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet sei. „Es braucht sich niemand Sorgen zu machen, dass es kein Toilettenpapier mehr gibt“, sagt der Kaufmann, der die Selbstständigen in dieser Branche aktuell im Vorteil sieht. Anders als Discounter, die seltener Lieferungen bekämen, könnten er und seine Kollegen sofort auf die aktuelle Nachfrage reagieren und so gezielt Nachbestellungen aufgeben. „Und zur Not habe ich Kontakte, wo ich einen ganzen Sattelzug mit Toilettenpapier herbekomme. Und das mache ich dann auch, wenn es nötig ist.“

Bei Rewe Drath geht es wohl noch etwas gemäßigter zu, wie der stellvertretende Marktleiter Pierre Beier berichtet. „Es hält sich aktuell noch in Grenzen“, sagt er.

Toilettenpapier wird direkt von der Palette genommen

Außer bei Toilettenpapier und Küchenrollen: Die letzte Lieferung habe man – wie schon vor einigen Monaten zur Hochphase der Hamsterkäufe – schon gar nicht mehr in die Regale räumen können. Die Kunden hätten es sich direkt von der Palette geschnappt. „Rewe hat aber kommuniziert, dass man sich gut darauf vorbereitet hat“, erklärt Beier. Dementsprechend habe man auch die Abnahmemenge bislang noch nicht wieder auf eine Packung pro Person limitiert.

Ähnlich sieht es auch bei Edeka Hotic am Nußberg aus. Zwar gab es auch dort in den vergangenen Tagen zeitweise leere Regale, dies lag aber wohl an einer ausgefallenen Lieferung, erklärt Sanel Hotic. „Ansonsten haben wir schon versucht, mehr einzukaufen“, sagt der Lebensmittelhändler. Aber eben im Rahmen der Möglichkeiten: „Wir sind etwas kleiner als die anderen Märkten in der Umgebung und können deswegen nicht so viel bunkern.“ Im Gegensatz zu den Verbrauchen macht das „Bunkern“ bei den Supermärkten nämlich Sinn. Denn nur so bekommt am Ende auch jeder sein Toilettenpapier.