Iserlohn. In der Waldstadt-Brauerei wurde jetzt erstmals nach der Übernahme eine neue Sorte gebraut. Das Pale Ale namens Ofelia soll nur der Anfang sein.

Wenn das Ziel erreicht ist, schmeckt der Erfolg bitter, zumindest ein bisschen, dazu frisch und fruchtig. Doch so weit ist es noch nicht, erstmal lässt Brauer Oliver von Wrede im Lagerkeller an einem Bottich das Ventil zischen, hinten im Sudhaus werden letzte Vorbereitungen getroffen. Im Eingang der Waldstadt-Brauerei duftet es nach Karamellmalz. Kann also losgehen.

Hier an der Grüner Talstraße, unweit der stillgelegten Iserlohner-Brauerei, soll an diesem Tag ein neues Spezial-Bier das Licht der Welt erblicken. „Ein Pale Ale“, erzählt Nathaniel Stott, der wie berichtet als Geschäftsführer der Shakespeare Brewery gemeinsam mit einer Reihe von Partnern die kleine Privat-Brauerei übernommen hat. „Es soll Ofelia heißen.“ Er zeigt auf ein Muster des Etiketts, das er auf seinem Rechner gespeichert hat.

„Ophelia“ (mit „ph“) – das ist in Shakespeares „Hamlet“ die Geliebte des gleichnamigen melancholischen Helden. Von ihrem Vater und Bruder lässt sie sich aber überzeugen, beider Liebe sei nichts als vergängliches jugendliches Verlangen. Die wissenschaftliche Literatur deutet sie als charakterschwach – etwas, dass für das neue Iserlohner Pale Ale ausdrücklich nicht gelten soll.

Rezept stammt von einem britischen Bierbrauer

Der ausgebildete Bier-Sommelier und Pub-Betreiber Stott nämlich möchte in (meist) kleiner Auflage große, charakterstarke Geschmäcker brauen. Weg vom Einheitsbrei und stumpfen Partybeschleuniger, hin zu Vielfalt und Kontur.

Nathaniel Stott kann sehr vieles über Bier erzählen. Natürlich auch über Ofelia. „Das Rezept stammt von einem Freund, der in Großbritannien die Hopshackle Brewery betreibt.“ Verwendet wird dafür ein englisches Malz namens „Maris ­Otter“, dazu kommt eine spezielle Hopfenmischung.

Die bitter-fruchtige Note, die einem Pale Ale eigen ist, „kommt von der größeren Menge Hopfen im Vergleich zu Pils“, wie der gebürtige Engländer erklärt. Das leicht Fruchtige entsteht aus der Hefe. „Es gibt alleine 3000 Sorten Brauhefe“, erzählt Stott. „Dazu tausende Sorten Wildhefe.“ Ein schier endloser Fundus möglicher Geschmäcker.

Pale Ale ist dabei obergärig, ebenso wie Weizen-Bier, das ebenfalls leicht fruchtig oder blumig, nach Banane oder Nelken schmecken kann. Obergärig meint dabei, dass das Bier bei geringer Temperatur gärt – die Hefe steigt bei dem Prozess an die Oberfläche, nach oben. Bei untergärigem Bier, so etwa Lager, Export oder Pils, verhält es sich gegenteilig.

Die für das neue Bier notwendige Hefe bringt dann noch während des Gesprächs ein Lieferdienst. „Just in time“, freut sich Stott. 1300 Liter sollen es heute in der Erstauflage werden.

Nathaniel Stott, Geschäftsführer der Waldstadt-Brauerei, hat viele Pläne, auch über das neue Bier hinaus. Foto: Tim Gelewski

Ganz so schnell geht es dann aber nicht. Im Sudhaus wird Wasser auf Temperatur gebracht. Die Zutaten werden gewogen und geschrotet. Später wird das Ganze aufgeheizt, Hopfen zugegeben, dann wieder abgekühlt. Im Gärkeller, der im Grüner Tal streng genommen eine Halle ist, kommt Hefe dazu. Ein Pils würde hier nun rund eine Woche verbringen. Für das Pale Ale geht es nach drei oder vier Tagen in den Lagerkeller, wo es noch einige Wochen bis zur Reife und Abfüllung verbleibt.

Kleine Mengen will man hier künftig selber in Fass oder Flasche abfüllen. Für größere Mengen gibt es einen Partner im Sauerland. „Wir hoffen auf den freien Verkauf im Juni“, sagt Stott. Und den „Export“ nach Hannover, Berlin, wo es Interessenten gibt, und natürlich Herdecke, wo er seinen Pub betreibt. Dazu natürlich Iserlohn. Laufen wird das Ganze als Produkt der Shakespeare Brewery.

Wie berichtet, bleibt aber gleichzeitig der Name „Waldstadt-Brauerei“ erhalten. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Die Rezeptur des „Frischlings“ wird verändert – und die Details vermögen zu überraschen. „Keine Damenstrümpfe mehr“, sagt Stott.

Keine Damenstrümpfe mehr, dafür ein neues Rezept

Damenstrümpfe? Die kamen zuvor, weil kostengünstig, hygienisch entsprechend aufbereitet zum Einsatz, um Hopfen zuzugeben. In der Wirkung ähnlich eines Teebeutels wurden zuvor Strumpf und Zutat in die Flüssigkeit hineingelassen. Künftig darf der Hopfen sich nun frei entfalten. „Die Oberfläche ist dann größer für die Aromaabgabe“, erklärt Stott. Durchs Reduzieren der Temperatur sinken die entaromatisierten Partikel schließlich ab. „Das Frischlings ist eigentlich ein Pale Lager“, erklärt Stott. „Das wurde früher nur nicht so kommuniziert.“

Mit dem IPA („Indian Pale Ale“) „Miranda“, einem hellen, stärker eingebrauten Pale Ale, steht bereits das nächste Spezial-Bier in den Startlöchern. Das Rezept ist gewissermaßen ein Geschenk eines Kardiologen aus Unna, der einst bei Nathaniel Stott einen Brau-Kurs gemacht hat.

Ersteinmal allerdings Ofelia. Und Corona überstehen. „Es sind kritische Zeiten“, sagt Stott, der hofft, dass nach der Krise von den jetzt unter anderem von der Iserlohner Werbegemeinschaft eingebrachten Ideen etwas übrig bleibt. Damit lokale Produzenten auch künftig Kräfte bündeln, etwa auf einem gemeinsamen Online-Portal und in der Liefer-Logistik. „Wenn ich kann, dann unterstütze ich doch lieber meinen Nachbarn“, sagt er.