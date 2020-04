„Die, die wenig haben, haben Hoffnung!“

Iserlohn/Hamburg. Lutz Eklöh ist Sauerländer von Geblüt, lebt in Hamburg und ist Optimist aus Leidenschaft. Wenn das keine Erfolgs-Mischung ist . . . ?

Ist das nicht herrlich, in diesen zu Boden drückenden Zeiten endlich mal einen Gesprächspartner zu haben, der aus voller Brust und bei passender Gelegenheit ein tatsächlich ansteckendes Lachen anstimmen kann? Und das kann dieser Lutz Eklöh wahrlich. Mögliche Gründe für dieses positive Talent können – bei unterschiedlicher Intensität – vielfältig sein. Einer ist bestimmt der Umstand, dass der heutige Hamburger der Vorsitzende des „Club der Optimisten“ ist. Diese Vereinigung gibt es seit 2005 und versteht sich nicht als eine zufällige oder gewollte Anhäufung von Dauer-Grinsern, sondern sie sagt: „ Wir Optimisten wollen zum Stimmungs- und Klimawandel beitragen. Der Optimismus hat in Deutschland Zukunft. Wir wollen ihm zum Durchbruch verhelfen.“ Der erfolgreiche Geschäftsmann, Gatte und Drillings-Vater Lutz Eklöh (58) vorneweg. Ein anderer Grund – man stutzt zunächst – mag auch in seiner sauerländischen Heimat liegen. Seine Familie und somit auch er kommen ursächlich aus Lüdenscheid. Sein Urgroßvater baute 1904 das Inselhaus, das wohl bekannteste Jugendstilhaus der Stadt. Im weiteren Gespräch wird Lutz Eklöh auch noch mehrfach betonen, welch positive Grundstimmung er aus der Landschaft und den Menschen seiner Heimat, wozu auch eine Zeit lang Hagen gehörte, immer wieder zieht. Trotz deutlich mehr Regen als an anderen Orten.

Herr Eklöh, bevor wir überhaupt mal zu einer Optimismus-Definition kommen. Sie sind Westfale bzw. Sauerländer von Geblüt, leben und arbeiten heute in Hamburg. Wo haben Sie mehr Optimisten getroffen?

Lutz Eklöh: Gesprochen über das Thema habe ich tatsächlich mehr in Hamburg. Aber getroffen habe ich wahrscheinlich mehr in Hagen oder im Sauerland. Da war das aber kein Thema. In Hagen gab es keinen „Club der Optimisten“. Aber es gab dort viele, die jetzt nicht sooo optimistisch waren. Viele haderten auch mit ihrer Stadt. Das hatte ich eigentlich nie. Ich fand das eigentlich immer ganz schön. Wie auch das Sauerland. Ich freue mich immer, wenn ich zurückkomme und meine Hügel und Berge sehe.

Kommen wir aber erst einmal zur – sagen wir mal – Grundlagen-Forschung. Ist Optimismus ein vererbbares Talent mit Verankerung in den Genen oder doch eher ein erlernbarer Gemütszustand?

Ich glaube, es ist in der Tat ein erlernbarer Gemütszustand.

Beschäftigt sich Optimismus schwerpunktmäßig mit dem Hier und Jetzt oder eher mit dem, was kommen könnte und sollte?

Ohne dieses Hier und Jetzt positiv aufzunehmen, ist ein positives Hoffnungsbild gar nicht möglich. Ich muss mich schon an dem freuen können, was ich jetzt gerade habe, um mir Schöneres morgen vorstellen zu können.

Wann hat sich dieser Optimismus bei Ihnen eingestellt? In einer Krise oder doch eher, weil es gerade so schön rund lief?

Ich denke, dass beide Situationen auf mich zutreffen. Ich „glaube“ auch gerne und in der Krise „glaubst“ du natürlich lieber oder eher, als wenn es richtig gut läuft. Aber wenn es dann gut läuft, sollte man sich zurücknehmen und sagen: Lieber Freund, genieß das mal! Das ist ja nicht normal! Ein echter Optimist ist immer in erster Linie ein Realist und dann erst Hoffnungsbildner.

Muss man Menschen lieben, wenn man „glauben“ möchte?

Unbedingt. Wenn Sie an Menschen nicht glauben, können Sie kein Optimist sein.

Ich habe diesen Satz auf Ihrer Vereins-Homepage gelesen: Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, dass er eine Perle findet, mit der er dann bezahlen kann. So sei also Optimist und genieß deine Austern.

(lacht schallend) Erst einmal ist das in der Tat ein schönes Bild, das die Sache auch trifft. Der Genuss der Austern ist ja schon toll und die Perle wäre das Sahnehäubchen.

Aber ist Optimismus nur was für Lebenskünstler?

Das ist natürlich eine etwas humoristische Sichtweise. Der Optimist ist jemand, der positiv an Dinge herangeht. Im Gegensatz zu den Zweckpessimisten, die sich in ihrer negativen Herangehensweise dann wie bei Murphys Gesetz auch oft bestätigt fühlen. An dieser selbsterfüllenden Prophezeiung ist da schon ganz schön viel dran.

Welche Beziehung hat Optimismus zum Glücks-Gefühl?

Zunächst einmal setzt das voraus, dass man Glück überhaupt spüren kann, ein Gefühl dafür hat. Wir beide können uns wahrscheinlich an einem Sonnenuntergang freuen. Andere sagen: Verdammt noch mal, gleich ist das Licht weg! Aber der Vorteil ist übrigens, dass der Optimist auf mehr Pessimisten trifft als auf Optimisten. Da fühlt er sich einfach besser. Das war ja auch der ursächliche Grund für unsere Club-Gründung. Wir wollen ja so eine Art Tankstelle sein für die, die ab und an das Gefühl haben, was auf’s Haupt zu bekommen und die so erkennen können, dass es da Leute gibt, die sich auch daran erfreuen können, dass das Leben immer weitergeht.

Noch ein Zitat: „Es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus!“ Macht Optimismus aber nicht auch unvorsichtig?

Natürlich. Es macht in der Tat ein Stück weit unvorsichtig, aber Sie können sich eben nicht gegen alle Unbilden dieser Welt versichern. Der Rheinländer hat da manchmal mehr vom Leben als der etwas düster dahin blickende Westfale. Auch wenn der Sauerländer durchaus heftig nach innen lachen kann.

Sie selbst haben zahlreiche Management-Positionen bekleidet, haben heute eine eigene, offenbar auch erfolgreiche Firma. Muss man als Unternehmer nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen, kann und darf man sich überhaupt auf einen gesunden Optimismus verlassen?

Verlassen darf man sich nicht darauf, haben darf man ihn schon. Natürlich sollte der Optimist nicht blauäugig sein. Er sollte alles gut angehen, aber er sollte auch immer eine Reserve planen und einen Plan B haben. Aber Sie können kein Unternehmen aufbauen oder leiten, wenn sie nicht Optimist sind. Von denen, die heute ein Unternehmen gründen, kommt ja nur ein Drittel durch, der Rest scheitert.

Kommen wir mal zur aktuellen Corona-Krise: Was sagt der Optimist? „Es wird bestimmt bald alles wieder gut“. Oder sagt er: „Es wird danach bestimmt alles besser!“?

Es wird danach alles anders. Ich glaube, dass diese Krise dazu führt, dass wir wesentlich bewusster mit einander umgehen. Die Krise ist eine Chance, dass die Menschen ihre Umgebung anders wahrnehmen. Es wird große Auswirkungen haben auf unsere Zerstreuungsgesellschaft, die immer neue Reize gesucht hat, immer neue Ablenkungen und im Grunde genommen ihre Sehnsüchte nie befriedigt hat. Jetzt sind wir plötzlich auf unser Zuhause zurückgeworfen, auf unsere Familien und auf unsere vier Wände. Und dann stellen wir fest, dass es da auch ganz viel Dinge gibt, die beachtenswert sind und die wir vorher nie gesehen haben. Gerade die jungen Leute haben ja so eine General-Aufmerksamkeit, sind nicht wirklich fokussiert. Aber das Durcheinanderbringen innerhalb unserer Routinen bringt uns auch dazu, uns jetzt konzentrierter mit unseren Nächsten zu beschäftigen.

Nun bekommt man ja nur mit Optimismus nicht den Magen gefüllt und den Durst gelöscht, ist das am Ende nur eine Lebensmotto für die Gutsituierten?

Das glaube ich nicht. Interessant ist doch, dass bei den einfachsten Menschen der Optimismus und dieses „Das-wird-schon-gutgehen-Gefühl“ viel ausgeprägter ist, als bei denen die viel mehr materielle Besitzungen haben. Die, die viel haben, haben auch immer Angst, viel zu verlieren. Die, die wenig haben, haben Hoffnung.

Sie haben Drillinge. Die haben natürlich auch ihren Vater auf seinem Optimismus-Trip erleben und begleiten dürfen. Haben die Sie dafür bewundert oder haben Sie doch eher gesagt: Papaaaa !! Optimisten sind peinlich!?

Das ist ja wohl die normale Reaktion. Sie würden es wahrscheinlich nicht zugeben, aber ich glaube, sie finden es ganz gut.

Letztes Zitat für heute: Der Kopf ist der Pessimist – das Herz der Optimist! Im Kopf sitzt ja nach landläufiger Meinung auch der Verstand. Ist der Mensch da nicht eher in Bezug auf Glück eine Fehlkonstruktion?

Das glaube ich nicht. Ich denke, der liebe Gott hat uns zu ganz tollen Wesen gemacht, die glücklich durch’s Leben gehen können.

Was sagt der Optimist Lutz Eklöh: Wann ist Corona Geschichte?

Ich vermute, dass uns Corona noch zehn oder zwanzig Jahre begleiten wird, weil wir durch Corona auf etwas aufmerksam gemacht worden sind, was wir alle völlig in Abrede gestellt haben: nämlich eine lebensbedrohliche Gefahr. Wir leben seit 75 Jahren im Frieden, unsere Generation hat noch nie einen Krieg erlebt. Das kennen wir nur aus Erzählungen von Oma und Opa. Und auf einmal haben wir eine substanzielle Krise, die nicht nur im Fernsehen stattfindet und die uns alle umfängt. Das ist ja ein Erlebnis, das noch gravierender ist als die deutsche Einheit. Und diese Pandemie spielt in unser aller Leben mit ihren Veränderungen hinein. Diese Veränderungen kann ich als Geißel wahrnehmen oder ich kann sagen: „Verdammte,Hacke, dann mache ich jetzt das Beste raus!“ Und damit werde ich Erkenntnisse gewinnen, die mir auch noch in zehn oder zwanzig Jahren nützen werden. Außerdem bin ich mir – auch als Optimist – ohnehin sicher: Nach Covid 19 wird auch Covid 20 kommen!

Täuscht es oder sind Sie ein Mensch, der auch Nähe sucht und zulässt?

Genau das ist auch jetzt ja spannend. Wie wird sich das Miteinander von Menschen jetzt entwickeln? Die kommen sich ja im Moment alle nicht mehr so nahe. Wird es wieder die größte Form von Vertrautheit sein, wenn man jemanden wieder nahe kommen darf? Wenn ich darauf vertraue, dass mich der andere schon nicht anstecken wird?