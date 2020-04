Die aktuellen Corona-Zahlen aus Iserlohn und dem Kreis

Iserlohn/Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat eine gute und eine schlechte Nachricht.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat gemischte Nachrichten. Die positive vorweg: Die aktuellen Zahlen des Kreisgesundheitsamts zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Märkischen Kreis zeigen eine Tendenz nach unten. Es gibt aber auch wieder einen Todesfall: Eine Seniorin (Jahrgang 1937) aus Menden ist in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid verstorben.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 477 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. Aktuell befinden sich 204 Infizierte und 594 Kontaktpersonen in Quarantäne. Als geheilt gelten 265 Personen. In stationärer Behandlung befinden sich 86 Personen. Beatmet werden davon acht Patienten.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 41 Infizierte, 52 Gesunde, 140 Kontaktpersonen und 3 Tote

Hemer: 17 Infizierte, 28 Gesunde und 34 Kontaktpersonen

Altena: 4 Infizierte, 4 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

Balve: 0 Infizierte, 7 Gesunde und 13 Kontaktpersonen

Halver: 12 Infizierte, 20 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 2 Tote

Herscheid: 2 Infizierte, 3 Gesunde und 13 Kontaktpersonen

Kierspe: 5 Infizierte, 7 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 32 Infizierte, 52 Gesunde, 108 Kontaktpersonen und 1 Toter

Meinerzhagen: 15 Infizierte, 15 Gesunde, 38 Kontaktpersonen und 2 Tote

Menden: 45 Infizierte, 39 Gesunde, 70 Kontaktpersonen und 8 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 5 Kontaktpersonen

Neuenrade: 2 Infizierte, 4 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Plettenberg: 19 Infizierte, 25 Gesunde, 76 Kontaktpersonen und 1 Toter

Schalksmühle: 1 Infizierter, 6 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Werdohl: 9 Infizierte, 3 Gesunde und 42 Kontaktpersonen





Am Mittwoch haben die Gesundheitsdienste 86 Personen getestet; davon 20 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 34 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 32 Personen genommen. Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite übersichtlich gebündelt: www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.