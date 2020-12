Dicke Luft im Hauptausschuss

Der Wahlkampf wirkt noch nach. Am Dienstag im Haupt- und Personalausschuss, wo der neue Bürgermeister Michael Joithe und die Fraktionsspitzen erstmals in einem öffentlichen Forum aufein­andertrafen, waren die Spannungen und atmosphärischen Störungen, die sich in den vergangenen Monaten aufgebaut haben, noch deutlich zu spüren. Oft hatte man als Beobachter den Eindruck, es ginge weniger um die Sache als darum, sich zu beharken und gegenseitig auflaufen zu lassen.

Schon der eher harmlose Antrag der Iserlohner Werbegemeinschaft, an den drei noch ausstehenden Adventssamstagen das Parken in der Innenstadt kostenfrei zu gestalten, wurde zum Schlagabtausch genutzt. Wie Volker Hellhake, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, in einer Sitzungspause erklärte, habe er damit eher eine symbolische Geste im Sinn gehabt, um die Besucher in der Einkaufsstadt Iserlohn willkommen zu heißen. Schlussendlich zog er seinen Antrag aber zurück – er wolle weder große Kosten verursachen (rund 7000 Euro rechnete Kämmerer Michael Wojtek für die drei Samstage vor), noch wolle er angesichts der Diskussionen, die der Antrag ausgelöst hatte, für größere Probleme sorgen.

Tatsächlich ging es in der Beratung weniger um das Anliegen der Werbegemeinschaft als um Fragen zum Verfahren und darum, dass nur der Rat eine solche Änderung beschließen könne, der Bürgermeister also per Dringlichkeitsentscheid agieren müsse, dass der so eben äußerst knapp gefasste Beschluss pro Parkgebühren-Befreiung ungültig sei und zurückgenommen oder ob nicht erst über ein anderes Prozedere abgestimmt werden müsse. Oder doch nicht, weil die Werbegemeinschaft den bereits beschlossenen Antrag ja nun wieder zurückgenommen habe oder wie auch immer. Es wurde kurz etwas unübersichtlich, und Hans Immanuel Herbers ließ es sich nicht nehmen, den Bürgermeister zu belehren, einen Dringlichkeitsentscheid könne er jederzeit auf den Weg bringen – „dann hätten wir uns das ganze Theater sparen können“.

Herbers und Joithe geraten wiederholt aneinander

Überhaupt waren es vor allem Herbers (UWG) und Joithe, die wiederholt aneinandergerieten. So auch beim nächsten Diskussionspunkt, dem zunächst vom Bürgermeister anberaumten Runden Tisch zur Schule in der Corona-Krise, der jetzt doch nicht einberufen wird, weil nun der Schulausschuss außerplanmäßig am 10. Dezember tagt.

Herbers hatte das Thema beantragt, um grundsätzlich über die Zuständigkeiten zu diskutieren und für sich zu befinden, dass es neben den Ausschüssen keinerlei Runder Tische oder anderer Parallel-Gremien bedürfe. Unterstützung fand er bei der CDU: Neben Schulausschuss und Kleiner Kommission seien keinerlei weitere Gremien nötig. In diesem Falle sei es so gewesen, dass die neue Schulausschuss-Vorsitzende Delia Imhoff (CDU) den Handlungsbedarf durchaus erkannt habe und eine außerplanmäßige Sitzung beantragen wollte, dafür von der Verwaltung aber keinen freien Termin im Dezember mehr bekommen habe.

Oliver Ruhnert (Die Linke) verteidigte seine eigene Initiative zu dem Runden Tisch, der eine noch breitere Expertise böte und durchaus ein gutes Instrument in Krisenzeiten sei. Und Michael Joithe beendete die Diskussion mit der Feststellung, dass sich lediglich die Anträge überschnitten hätten und die letztendliche Lösung pro Schulausschuss mit erweitertem Teilnehmerkreis, also integriertem Runden Tisch die beste sei – nicht aber ohne darauf hinzuweisen, dass das ganze Ansinnen Herbers‘, all das noch einmal öffentlich aufzurollen und als „Affäre“ hinstellen zu wollen, einem „Sturm im Wasserglas“ gleiche und „schäbig“ sei.

„Das schlägt dem Fass den Boden aus“, war dann wiederum das Urteil von Hans Immanuel Herbers, als es wenig später um die ersten Personalentscheidungen des Bürgermeisters ging. Der hatte die Zusammenlegung des Postens des persönlichen Bürgermeister-Referenten und die Leitung des Bürgermeister-Referates durch seinen Vorgänger Dr. Peter Paul Ahrens rückgängig gemacht, um die Referatsleitung selbst zu übernehmen und als persönlichen Referenten Hartmut Bogatzki einzustellen. Gleichzeitig hat er die Stellenausschreibung für die vakante Leitung des Bereichs „Zentraler Einkauf und Servicebetriebe“ gestoppt und den bisherigen Leiter des Bürgermeisterreferats und Referenten in Personalunion, Thomas Pütter, mit dieser Aufgabe betraut – ein im Grunde „stinknormaler Vorgang, über den niemand ein Wort verlieren würde“, wie Benjamin Korte (CDU) sagte, hätte Joi­the diese Umstrukturierung nicht in einem Interview mit unserer Zeitung als Einsparung bei den Personalkosten hingestellt.

Normalerweise werden derartige Personalentscheidungen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung besprochen. Herbers hatte aber mit einem Antrag dafür gesorgt, dass dieser Punkt nun in Teilen öffentlich behandelt wurde. Er selbst zog zunächst den Nutzen der ganzen Personalrochade in Zweifel. Schließlich gebe es ein Bürgermeisterreferat, damit dem Bürgermeister von Verwaltungsexperten zugearbeitet werde, was nun wohl andere übernehmen müssten, die doch eigentlich selbst genug zu tun hätten. Stein des Anstoßes war aber auch bei ihm das Bürgermeister-Interview, in dem dieser die Umstrukturierung als Einsparung verkauft habe. Lediglich auf dem Papier gebe es eine Stelle weniger, de facto spare die Stadt durch die Umbesetzung und Einstellung von Hartmut Bogatzki aber keinen Cent. Die Neu-Einstellung sei kein Problem und das gute Recht des Bürgermeisters, so Herbers. Sie allerdings als Einsparung zu verkaufen und dann anzuordnen, dass über diesen Punkt nur nichtöffentlich zu beraten sei, wurde von Herbers scharf kritisiert: „Wenn das der Einstieg in eine neue Ära der Transparenz ist, dann Dankeschön“, sagte er auf Joithes Wahlkampfversprechen anspielend, mehr Transparenz ins Rathaus zu bringen.

Auch SPD bemängelt fehlende Transparenz

Unterstützt wurde er dabei von Korte („Gesamtstädtisch gibt es keine Einsparung“) und Ruhnert („Die suggerierte Ergebnisverbesserung für den städtischen Haushalt ist ein Aussagefehler“). Joithe selbst verteidigte sich, in dem er erklärte, er hätte durchaus von seinem Recht Gebrauch machen und beide Posten (Referatsleitung und persönlicher Referent) neu besetzen können, habe sich aber für die eindeutig kostengünstigste Lösung ohne neue Referatsleitung und Mehrkosten entschieden. Gleichwohl musste er einräumen, dass dies keine „Ersparnis in Geld“ bedeute. Herbers warf er vor, ihn mit der Skandalisierung dieses Themas lediglich „öffentlich vorführen“ zu wollen.

Um Transparenz ging es schließlich auch bei einer Anfrage der SPD, die bemängelte, dass neuerdings einfache Verwaltungsmitarbeiter nicht mehr zur Klärung von Sachfragen in Fraktionssitzungen der Parteien eingeladen werden dürften und stattdessen alles über den Bürgermeister laufen solle. Joithe bestätigte das als Entscheidung des Verwaltungsvorstandes, was Peter Leye sehr aufbrachte: „Das sind wir so nicht gewohnt. Wo bleibt denn da Ihre Transparenz? Das ist unmöglich!“