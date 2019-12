Deutsch-russische Begegnungen

„Wir würden immer wieder gerne hierher kommen“, verkündet Svetlana Shcherbina mit strahlendem Lächeln, und Olga Melnichenko pflichtet ihr nickend bei. Die beiden sind zwei von insgesamt fünf Studenten, die in den vergangenen zwei Wochen zu Gast in der Waldstadt waren – aus der etwa 2400 Kilometer entfernten Partnerstadt Nowotscherkassk. Während ihre Studienkollegen allerdings bereits nach einer Woche in die Heimat zurückkehrten, blieben Olga und Svetlana für ein Praktikum bei den Stadtwerken zurück. Ganz einfach war das allerdings nicht: „Es gab ein Verständigungsproblem, weil die Bezeichnung des russischen Studiengangs etwas missverständlich war. Die Stadtwerke haben das dann aber ganz unkompliziert dennoch möglich gemacht.“

„Den Besuch der Studenten hier in Iserlohn gibt es schon seit vielen Jahren“, weiß Claudia Runte-Risse, Mitglied des Partnerschaftskomitees, zu berichten. Neu in diesem Jahr ist allerdings, dass die Studenten komplett in Gastfamilien untergebracht wurden. Und so haben die beiden jungen Russinnen die vergangenen zwei Wochen in den vier Wänden von Claudia Runte-Risse verbracht. Dem Anschein nach mit Erfolg: Die zwei Studentinnen fühlen sich wohl, die drei Frauen scherzen und lachen viel gemeinsam. Nur eine Regel gab es: „Sie mussten Deutsch sprechen, denn Russisch kann ich leider nicht“, berichtet Claudia Runte-Risse. Gerade das schätzt Svetlana aber auch als besonders wichtig ein: „So hatten wir keine Wahl, das war sehr gut für unsere Deutschkenntnisse.“

Digitalisierung in Deutschland fortschrittlicher als zu Hause

Neben dem täglichen Deutschunterricht am Berufskolleg mit Thomas Holtewert, der ebenfalls dem Partnerschaftskomitee angehört, begleiteten die Studenten die Berufsschüler in ihren Unterricht. „Es gibt viele Unterschiede zu Russland. Vor allem in der Industrie und in der medizinischen Versorgung“, berichtet Svetlana. Als besonders positiv bewerten sie die Digitalisierung in Deutschland. „Da ist Russland noch nicht so weit“, meint Svetlana.

Aber auch ein umfangreiches kulturelles Programm rund um Iserlohn durfte natürlich nicht fehlen. Neben dem Besuch der Dechenhöhle sowie einer Wanderung entlang des Drahthandelsweges bis nach Altena standen auch Ausflüge nach Oberhausen und Köln auf dem Plan. Vor allem die Menschenmassen seien für die beiden beeindruckend gewesen, aber auch die verschiedenen Weihnachtsbräuche. „Weihnachtsmarkt, Adventskranz, Glühwein – das kennen wir alles gar nicht“, erklärt Svetlana.

Alles in allem war der Besuch der russischen Gäste ein voller Erfolg. „Fast alle haben gesagt, dass es ihnen so gut hier gefallen hat, dass sie wiederkommen möchten“, sagt Thomas Holtewert. Die Zeit sei wie im Fluge vergangen, meint auch Claudia Runte-Risse und freut sich über den wieder in Gang gebrachten engen Kontakt mit Nowotscherkassk. „Die Partnerschaft ist so wirklich ideal. Der Deutschclub muss teilweise auslosen, wer uns in Iserlohn besuchen darf, so groß ist die Nachfrage“, berichtet Claudia Runte-Risse.

Die nächste Aktion im Zuge der Partnerschaft soll im kommenden Jahr eine touristische Reise nach Russland sein. Vom 8. bis zum 17. Mai soll eine möglichst große Abordnung aus Iserlohn in die Partnerstadt reisen. Am 9. Mai wird in Russland der Tag des Sieges gefeiert. In Nowotscherkassk gibt es deshalb den Marsch des unsterblichen Regiments. „Das hat uns in diesem Jahr tief bewegt. 30.000 Menschen haben dort Bilder ihrer im zweiten Weltkrieg verstorbenen Angehörigen hochgehalten“, berichtet Claudia Runte-Risse.

Gegenbesuch zum Jubiläum der Kosakenhauptstadt

Eine Woche später feiert die Partnerstadt dann Stadtfest, denn die Kosakenhauptstadt wird 215 Jahre alt. Höhepunkt soll ein ganz besonderer Auftritt der „1st Sauerland Pipes and Drums“ gemeinsam mit russischen Musikern sein, denn das haben sich die Russen gewünscht. „Wir begeben uns auf die Spuren der Kosaken und hoffen, dass viele sich für den kulturellen Austausch, das gute Essen und unerwartete, spannende Unterhaltungen begeistern können“, sagt Thomas Holtewert.

Wer Lust hat, das Städtepartnerschaftskomitee zu begleiten und Nowotscherkassk kennenzulernen, kann sich für weitere Informationen per E-Mail an thomas.holtewert@gmail.com wenden.