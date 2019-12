Der Wahnsinn mit der Kassenbon-Pflicht

Am Dienstag ist noch mal Markt. Der letzte in diesem Jahr. Und der letzte, an dem es nicht automatisch einen Kassenbon gibt. Denn: Ab dem 1. Januar 2020 besteht eine Kassenbon-Pflicht. Das heißt konkret, dass Einzelhändler ihren Kunden bei jedem Einkauf, der von einem elektronischen Kassensystem erfasst wird, einen Kassenbon aushändigen müssen – egal, ob die Kunden das wollen oder nicht. Mit dem Kassengesetz will das Bundesfinanzministerium für mehr Transparenz sorgen und gegen Steuerhinterziehungen ankämpfen. Doch für die Händler bedeutet das einen enormen bürokratischen Aufwand und teils erhebliche Kosten.

„Wir haben vor zwei Jahren investiert“, sagt Carsten Radtke und zeigt auf sein Waagen- und Kassensystem. Zwei Stück hat er davon. Kostenpunkt: 3000 Euro. Dafür ist das Ausdrucken für ihn jetzt kein Problem, für sinnvoll hält der Händler die Bon-Pflicht trotzdem nicht. „Wir hoffen, dass das bald wieder abgeschafft wird.“ Bislang habe er immer Strichlisten geführt. Pro Euro einen Strich. Abends hat er dann alles händisch eingetragen. „Hat auch wunderbar funktioniert“, sagt er. „Jetzt schmeißen wir den Kassenbon schon immer direkt mit in die Tüte.“

Thomas Fränzer hat ein „offenes Kassensystem“ und ist damit von der Bon-Pflicht befreit – erst einmal. Foto: Kevin Pinnow

Ein paar Meter weiter steht Thomas Fränzer mit seinem Stand. Er ist einer derjenigen, die von dem neuen Kassengesetz verschont bleiben – zumindest erst einmal. „Da wir ein offenes Kassensystem und keine elektronische Kasse haben, sind wir davon nicht betroffen. Es wird immer schlimmer mit den Bestimmungen. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt.“ Gerade auf einem Markt sei das Gesetz nicht praktikabel. Es koste zu viel Zeit, die Bons auszuhändigen, und ein kleiner Junge würde eben auch mal einen Apfel so bekommen. „Und trotzdem machen wir natürlich ordentlich unsere Abrechnungen.“ Ob Thomas Fränzer sich allerdings ein neues Kassensystem zulegen muss, das wird sich im Laufe des Jahres entscheiden. „Aber dann kommen wir in die ,Supermark-Schiene’, wo wir Markthändler eigentlich gar nicht hin wollen.“

Die meisten Kunden wollen den Beleg meist gar nicht

Doch nicht nur Markthändler reagieren mit Unverständnis auf die Neuregelung. Auch Bäckereien, Imbiss-Buden oder Kioske – also Einzelhändler, bei denen eher Kleinbeträge umgesetzt werden, sind davon nicht begeistert. „Es ist aufwändig und nervig, dass ich für jeden 5-Cent-Artikel einen Bon rausgeben muss“, sagt Kay Wohlfromm. Und von denen hat er in seinem kleinen Süßwaren- und Spirituosenladen am Alten Rathausplatz jede Menge: Lollis, Spielkarten, Durstlöscher und, und und. „Ich haben auf jeden Fall schon jede Menge Rollen gehortet. Jetzt muss ich die Kasse noch so umstellen, dass der Bon bei jedem Einkauf automatisch rauskommt.“ Denn bislang muss er nur sehr selten auf „Bon drucken“ drücken – nur die wenigsten Kunden möchten überhaupt einen solchen Beleg haben. So wie eine Dame, die gerade eine Briefmarke für 80 Cent kauft. „Was soll ich denn damit? Der landet doch sowieso im Müll.“

Um dem zu entgehen, greift Alexander Teckhaus, Inhaberin von Haargenau Alexandra & Pia, auf ein ganz anderes System zurück. „Wir verschicken den Kassenbon per E-Mail.“ Die entsprechenden Daten zieht sie sich aus der Kundenkartei, der Rest geht dann automatisch – für Markthändler und Kiosk-Betreiber allerdings unmöglich, dies umzusetzen. Deswegen spricht sich die Friseurmeisterin auch dafür aus, genau die von der Bon-Pflicht zu befreien. „Generell ist das Gesetz aber gut, um so auch die Schwarzarbeit in vielen Bereichen einzudämmen. Aber sind wir doch mal ehrlich: Wer bislang beschissen hat, der wird auch weiterhin bescheißen.“