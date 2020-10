Der Schutz der Bevölkerung hat Priorität

Der Iserlohner Weihnachtsmarkt 2020 ist abgesagt: Diese Entscheidung hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Iserlohn in Abstimmung mit dem Stadtmarketing am Donnerstagmorgen getroffen. Wirklich überraschend dürfte die Entscheidung nicht kommen, immer mehr Städte hatten in den letzten Tagen entsprechende Beschlüsse mitgeteilt.

„Aufgrund der sich zuspitzenden pandemischen Lage im Märkischen Kreis und den auch in Iserlohn stetig steigenden Erkrankungszahlen sowie den am Mittwochabend von Bund und Ländern angekündigten einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hält der Verwaltungsvorstand diese Absage für unausweichlich“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Iserlohn. Darin wird der Erste Beigeordnete Michael Wojtek so zitiert: „In dieser besonderen Zeit sind besondere, zum Teil auch unpopuläre Maßnahmen nötig. Wir wissen um die Bedeutung des Weihnachtsmarktes für die Innenstadt, die Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt für die Schausteller, die allesamt ein rabenschwarzes Jahr hinter sich haben.“ Gegenwärtig aber besitze der Schutz der Bevölkerung und die Eindämmung des Pandemiegeschehens nach Auffassung des Verwaltungsvorstandes eindeutige Priorität.

Dabei seien gerade in den vergangenen Tagen seitens des Stadtmarketings die Verträge mit den Schaustellern geschlossen, Dienstleister beauftragt und die Planungen für das Gelände feinjustiert worden. „Herzblut des Teams, ein ausgefeiltes Hygienekonzept und zahlreiche Arbeitsstunden stecken in den Vorbereitungen des Weihnachtsmarktes“, erklärt Dirk Matthiessen, Leiter des Stadtmarketings, und: „Aus zahlreichen Gesprächen mit den Schaustellern wissen wir um deren Nöte und Ängste, doch jetzt müssen wir uns allesamt, im nahezu letzten Moment, dem Virus geschlagen geben. Das fällt uns als Verantwortliche nicht leicht, aber wir tragen eine große Verantwortung, der wir nur noch auf diese Weise gerecht werden können.“ So sollte der Markt schon in der zweiten Novemberwoche aufgebaut werden und am 19. November beginnen. Über vier Wochen sei ein buntes Marktgeschehen mit den altbekannten und beliebten Schaustellern auf dem Alten Rathausplatz und in der Unnaer Straße geplant gewesen. Aufgrund des selbstauferlegten Alkoholverbotes zwar ohne Glühwein, dafür mit Punsch und kulinarischen Leckereien, vom Crêpe über Backkartoffeln bis hin zu gebratenen Champignons und Weihnachtsmitbringseln aus dem Erzgebirge. Dazu wäre für die kleinsten Iserlohner auch eine Runde auf dem Kinderkarussell möglich gewesen. Doch trotz eines strikten, sehr defensiv ausgerichteten und mit dem Ordnungsamt abgestimmten Hygienekonzepts, das in den vergangenen Wochen erarbeitet und immer wieder neu angepasst worden sei, werde eine Einhaltung der Vorgaben, die aus den Bund-Länder-Beschlüssen resultieren, immer schwieriger – gleichwohl Spezialmärkte derzeit noch nicht explizit verboten seien.

Markt der Verbote undRestriktionen nicht gewünscht

Möglich, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, wäre nun nur noch ein Markt der Verbote und Restriktionen, geprägt von patrouillierenden Sicherheitskräften, die Gruppen aus mehr als zwei Hausständen trennen müssten. „Die Schausteller waren schon zu sehr vielen Zugeständnissen im Bereich der Kontrolle, Abstandswahrung und Reinigungsleistungen bereit“, so Matthiessen, „aber mit den neuen Maßnahmen geht jeglicher Flair des Weihnachtsmarktes verloren. Nicht mal der Verzehr auf der Veranstaltungsfläche wäre möglich. Und auch das Kinderkarussell dürfte sich nicht drehen.“

Zudem bestehe aufgrund aller Vorüberlegungen bei Land und Bund und der immer weiter steigenden Erkrankungszahlen immer noch ein erhebliches Risiko, dass es zu einem erneuten, kompletten Lockdown kommen könnte und der Markt gänzlich im Vorwege oder während des Betriebs abgesagt werden müsste und dadurch Kosten und Nutzen in keinem angemessenen Verhältnis mehr stehen würden. „Das größte Risiko, das wir scheuen, und dessen Wahrscheinlichkeit leider auch immer weiter steigt, ist, dass sich die Besucher des Marktes untereinander anstecken und unsere städtische Veranstaltung zu einem Multiplikator der Pandemie wird“, sagt Michael Wojtek und verweist auf die Vorbildfunktion als Kommune.

Was der Innenstadt am Ende bleibt, ist eine weihnachtliche Dekoration der Straßen. So werden die im vergangenen Jahr angeschafften Drahtringe wieder die Fußgängerzone erhellen – und das sogar an deutlich mehr Standorten als im letzten Jahr. Zudem sollen Weihnachtsbäume und weitere Dekorationen für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgen. „Uns ist es ein Anliegen, dass die Bürger trotz oder gerade aufgrund der Situation eine besondere Wohlfühlatmosphäre in der Stadt erfahren und sie gerne hier her kommen, um ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen, um damit auch den örtlichen Handel zu unterstützen. Denn auch dieser hat in den vergangenen Monaten eine harte Zeit durchgemacht“, erklärt Matthiessen die Bestrebungen um mehr Dekoration, „die aber sicher nur ein schwacher Trost für den abgesagten Weihnachtsmarkt sein kann.“

Schausteller befindensich im „Dauer-Lockdown“

„Ich weiß nicht, wie wir den Winter überleben sollen“, kommentiert auf Anfrage Schausteller Valentin Mikli vom Schaustellerbetrieb Mikli & Sohn die Absage des Weihnachtsmarktes. Das gehe der ganzen Branche so, einige Betriebe seien bereits am Ende. Die Miklis sind seit 1955 beim Weihnachtsmarkt vertreten, erneut war es geplant, Glühwein, Bratwurst und Spießbraten anzubieten. Man habe sehr auf den Weihnachtsmarkt gehofft, um endlich wieder Einnahmen erzielen zu können. Unzufrieden zeigt sich Mikli mit der staatlichen Unterstützung. Außer den 9000 Euro ganz am Anfang der Pandemie habe man keine Hilfen erhalten. Von der Bazooka des Bundesfinanzministers habe man nichts gesehen.

Riccardo Hartmann, der auf dem Weihnachtsmarkt wieder mit Hotdog, Crêpes und Champions vertreten gewesen wäre, sagt, dass er nach den Nachrichten aus anderen Städte zuletzt mit einer Absage auch in Iserlohn gerechnet habe. „Das wird nun ein sehr harter Winter“, sagt Hartmann. „Die letzten Einnahmen, die ich erzielt habe, gehen noch auf den Weihnachtsmarkt 2019 zurück.“ Seine Branche unterliege quasi einem Berufsverbot, Schausteller würden sich in einem „Dauer-Lockdown“ befinden. Mit der Absage des Weihnachtsmarktes sei nun auch noch die letzte Hoffnung genommen worden.

Auch Thomas Wendler, ansonsten stark im Glühwein-Angebot des Weihnachtsmarktes vertreten, spricht von einer dramatischen Situation. Er habe am 3. Januar, also am Ende der „Weihnachtsmarktverlängerung“, den letzten Umsatz getätigt. „Ich habe im Moment keine Idee, wie es weitergehen soll“, sagt Wendler. Gleichwohl sei die von der Stadt getroffene Entscheidung vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Entwicklung eine logische Schlussfolgerung. „Die Absage des Weihnachtsmarktes ist richtig“, sagt Wendler. Vorrang habe es, dass die Menschen gesund bleiben.