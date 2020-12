Der Nikolaus verteilt Wunschzettel in Iserlohn

Iserlohn. Der Iserlohn Verein „Bürger helfen Bürgern“ benötigt Spenden, um bedürftigen Menschen gerade jetzt im Advent helfen zu können.

Der Verein „Bürger helfen Bürgern Iserlohn“ hat einen langen Wunschzettel. So beispielsweise diverse Hygiene- und Kosmetikartikel, Süßigkeiten, Marmelade, Tiernahrung und vieles mehr. Mit entsprechenden Sachspenden sollen die Vorräte aufgefüllt werden, aus denen der Verein beispielsweise „Mini-Rentner“, Wohnungslose, Menschen mit Suchtproblemen oder in Not geratene Solo-Selbstständige unterstützt.

Um den Wunschzettel unters Volk zu bringen, war der 1. Vorsitzendes des Vereins, Manuel Huff, am Samstag im Nikolaus-Kostüm auf der „Wermingser“ unterwegs. Er verteilte entsprechende Flyer, informierte über die Aktivitäten des Vereins und verschenkte Schoko-Nikoläuse.

Für seine Arbeit erhält der Verein regelmäßig auch Spenden aus Supermärkten, aber die mit dem „Wunschzettel“ gesuchten Artikel sind ganz überwiegend nicht dabei. Interessierte können nun entsprechende Artikel kaufen und bei „Bürger helfen Bürger“ an der Schulstraße 28 abgeben oder aber auch Geld spenden, damit der Verein entsprechende Artikel selber beschaffen kann (IBAN DE50 4455 0045 0018 0857 95).

Der Verein gibt freitags und samstags von 9.30 Uhr bis 13 Uhr Lebensmittel an der Schulstraße 28 an Bedürftige aus, betreibt dort und an der Johanneskirche Nußberg sowie am Bahnhof Letmathe einen Gabenzaun, beliefert außerdem die Streetworker, zu den Kunden zählt auch der Lichtblick.

Außerdem werden im kleinen Rahmen auch weiterhin Einkaufshilfen organisiert. Rund 25 Helfer sind derzeit bei „Bürger helfen Bürgern“ für die gute Sache aktiv. Nähere Informationen gibt es unter 0179/8255196 oder im Netz unter bhb-iserlohn.de.

Auch in Zeiten des Teil-Lockdowns sei der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen sehr groß, berichtet Huff. Daher benötige man auch verstärkt Spenden. Und Huff hat an dieser Stelle noch einen speziellen Weihnachtswunsch: Angesichts der Intensität der Vereinsarbeit würde ein eigenes Auto für das Helferteam nicht schaden. Ein Privat-Pkw, so Huff, habe wegen Vereinszwecken inzwischen 10.000 Kilometer mehr auf der Uhr. So etwas könne man den Betroffenen auf Dauer sicherlich nicht zumuten.