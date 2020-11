Der Iserlohner Sparkasse droht wohl eine Klagewelle

Der Iserlohner Sparkasse droht offenbar eine Welle von Klagen enttäuschter Prämiensparer. „Mehr als drei Dutzend Verträge liegen mir vor“, sagt der Hagener Anwalt Jens Kan, der aktuell an den Klageschriften arbeitet und diese binnen der kommenden Wochen fertigstellen will. Vergleichsvorschläge, sagt er, wurden bislang zurückgewiesen.

Zum Hintergrund: Am 22. Oktober hatte die Heimatzeitung über den Fall von Günther B. berichtet. Offenbar einer von vielen. Dem Iserlohner waren am 24. April dieses Jahres seine beiden Prämiensparverträge gekündigt worden, die er 2002 in der Erwartung abgeschlossen hatte, dass diese eine 25-jährige Laufzeit besitzen.

Rechtsanwalt Jens Kan Foto: Privat

Die Sparkasse hatte sich auf die sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der historischen Niedrigzinsphase berufen und allgemein die eigene kaufmännische Verantwortung als Begründung angeführt. Rund 4000 Euro Prämie entgehen Günther B. so laut dessen Angaben durch die vorzeitige Kündigung seiner Verträge. Die Rechtsanwälte der Sparkasse verweisen zur Rechtfertigung der Kündigungen auf ein Urteil des Bundesgerichtshof vom 14. Mai 2019, wonach die Sparkassen langfristige Verträge unter bestimmten Umständen kündigen dürften, das Vorgehen somit rechtens sei.

Dem widerspricht Rechtsanwalt Kan zumindest in Bezug auf die ihm vorliegenden Iserlohner Fälle – und zwar mit Verweis vor allem auf einen Satz, der für die Iserlohner Sparkasse möglicherweise folgenreich sein könnte. „Die Gesamtlaufzeit ist auf maximal 25 Jahre begrenzt“, steht dort unter Punkt 3 („Laufzeit und Kündigungsfrist“) im Vertragswerk zu lesen. Eine Formulierung, die, wie er sagt, in dem vom BGH entschiedenen Fall so nicht auftaucht. Der vom BGH beurteilte Prämiensparvertrag sei ohne diesen Texteinschub unbefristet geschlossen worden.

Ergänzungen könnten Bankteuer zu stehen kommen

Daher, so der BGH, stand der Sparkasse ein Kündigungsrecht nach ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unbefristete Verträge zu. Da der Prämiensparvertrag im BGH-Fall zudem eine Prämienstaffelung für 15 Laufzeitjahre enthielt, sah der BGH die Kündigung nach Ablauf dieser 15 Jahre als gerechtfertigt an. Das gelte, so der BGH, umso mehr, als im 15. Laufzeitjahr die höchste Prämienstufe (50 Prozent auf den Jahressparbeitrag) im Vertrag erreicht sei.

Günther B.s Vertrag enthält außerdem eine Prämienstaffel, die nicht mit dem 15. Laufzeitjahr endet, sondern bis zum 25. Laufzeitjahr reicht. Auch diese Iserlohner Besonderheit sei nicht deckungsgleich mit dem Fall, über den der BGH befunden hat, sagt Jens Kan, der beim Blick auf die Iserlohner Verträge und vor allem in Bezug auf die dort formulierten 25 Jahre Gesamtlaufzeit verwundert ist: „Den Satz hätte es sicher nicht gebraucht. Aus heutiger Sicht hat das der Sparkasse vermutlich geschadet.“ Damals lagen die Zinsen hoch. „Man hat wohl gedacht: was soll schon passieren?“

Ohne die beiden genannten Ergänzungen, so meint Jens Kan, wäre die Kündigung der Sparkasse durchaus rechtens. Die exakte Formulierung in den Iserlohner Verträgen mutet dabei in der Tat widersprüchlich an: „Der Vertrag wird unbefristet geschlossen“, heißt es zunächst. Im nächsten Satz folgt dann die Maximalbegrenzung auf 25 Jahre. „Der Knackpunkt“, sagt der 47-jährige Unternehmer-Anwalt, der lange Jahre selbst als Syndikusrechtsanwalt bei Banken tätig war. „Dort ist man aber ausschließlich seinem Arbeitgeber verpflichtet.“ Oft zu Ungunsten der Bankkunden. „Das ist ein Ellbogensystem“, sagt er. „Ich wollte da raus.“

Jens Kan sieht weitere Punkte beim Vorgehen der Sparkasse(n) kritisch. In besagten Prämiensparverträgen ist unter Punkt 2.1 ein variabler Zins für die Kunden vereinbart. 1,75 Prozent sind es in einem Exemplar aus dem Jahr 2003, das dem Anwalt vorliegt. „Seit 2016 sind es 0,01 Prozent“, sagt er.

Über die Änderungen informiert wird laut Vertrag per Aushang in den Banken, inzwischen auch digital. „Das ist intransparent und verstößt gegen AGB-Recht“, meint der Hagener.

Streitwerte hinauf bis zu einer Höhe von 20.000 Euro

Die Streitwerte der Jens Kan vorliegenden Verträge variieren zwischen niedrigen vierstelligen Beträgen und hinauf bis zu maximal rund 20.000 Euro. „Ich empfehle allen betroffenen Sparkassenkunden, sich wegen der Kündigungen rechtlich beraten zu lassen“. Seinen eigenen Mandanten mit Rechtsschutzversicherung empfiehlt er zu klagen. So könnten die Mandanten und auch andere Menschen ohne Rechtsschutzversicherung, die der Fall betrifft, abwarten, was die Klagen bringen, ohne selbst ins Risiko gehen zu müssen.

Die Rechtsanwaltsgebühren liegen dabei je nach Streitwert zunächst bei etwa 200 bis 1400 Euro. Wenn es vor Gericht geht, wird es noch mal deutlich teurer. Bei einem Streitwert ab 5000 Euro würde das Ganze zum Landgericht Hagen gehen, darunter zum Amtsgericht Iserlohn. „Sechs bis zehn Monate“, schätzt Kan, dürfte die Prozessdauer betragen. Ginge die Sache über das Oberlandesgericht bis zum BGH, dann könnten es drei bis fünf Jahre werden.