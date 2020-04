Der große Ansturm beim Bringhof Iserlohn bleibt aus

Bei einigen Iserlohnern hat sich in den vergangenen Wochen einiges an Altlasten angesammelt. Bei der Entsorgung am Bringhof wird auf Abstand zwischen Mitarbeitern und Privatentsorgern geachtet.

Iserlohn. Der Bringhof im Gewerbegebiet Corunna hat seit Dienstag für private Anlieferer wieder geöffnet. Lange Warteschlangen gibt es jedoch nicht.

Seit Dienstagmorgen haben die Bringhöfe wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Doch ein großer Ansturm am ersten Tag nach der vierwöchigen Schließung war nicht festzustellen. „Heute morgen um kurz vor zehn, kurz bevor wir geöffnet haben, hat sich eine kleine Schlange von fünf bis sechs Autos gebildet“, berichtet Denis Potschien, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Zweckverbands für Abfallbeseitigung (ZfA). Doch danach habe sich die Situation entspannt. Dieser Eindruck bestätigte sich auch beim Besuch der Heimatzeitung am Nachmittag beim Bringhof an der Corunnastraße. „Es scheint, als hätten sich die meisten an den Appell gehalten, nicht direkt an den ersten Tagen vorbeizukommen“, so Potschien weiter.

Einige Iserlohner haben dennoch die Chance ergriffen, ihre Altlasten nach dem Osterwochenende zu entsorgen. Dabei ist Vorsicht geboten auf dem Bringhof, denn Nähe zwischen den Mitarbeitern und den Kunden bleibt nicht aus, wenn es darum geht, einen Blick in den Kofferraum zu werfen oder zu bezahlen. „Bitte Abstand halten“, klären die Mitarbeiter sofort die Besucher auf. Ein Schild im Einfahrtsbereich verweist zudem auf die weiteren Regeln, die während der Corona-Krise gelten. Und auch beim Kassieren wird auf Kontakt verzichtet, Geld und Quittung werden auf einen Tisch ausgelegt, um den direkten Kontakt zu vermeiden. „Dadurch kann es auch mal ein paar Minuten länger dauern, und es muss mit ein paar Minuten Wartezeit gerechnet werden“, erklärt Denis Potschien.

Doch viel Zeit mit Warten müssen die Iserlohner am Dienstagnachmittag nicht verbringen. „Ich hatte mit sehr viel mehr Andrang gerechnet“, sagt Gottfried Klockner, der gerade einen alten Teppich aus dem Kofferraum zieht. In den vergangenen Wochen habe er auf dem Dachboden einen neuen Boden verlegt. Der alte Teppich stand seit zwei Wochen in der Ecke.

Auch Ute Schütte zeigte sich überrascht von dem ausbleibenden Ansturm. „Ich wäre heute eigentlich auch gar nicht vorbeigekommen. Ich war gerade in der Nähe das Auto waschen und hatte spontan geschaut, wie es hier aussieht. Da nichts los war, habe ich dann meinen alten Schrank spontan vorbeigebracht“, erklärt die Iserlohnerin.

Besucherin informiert sichvor der Anfahrt telefonisch

Susanne Ocsovai hat am Dienstag gleich mehrere Ladungen ausgedienter Elektrogeräte mit ihrem Kleinwagen vorbeigebracht, darunter ein Kühlschrank, ein kaputter Trockner, ein Staubsauger, ein Ceranfeld und ein Akkubohrer, die sich in den vergangenen Wochen während Renovierungsarbeiten angesammelt hatten. „Ich habe mich vorher telefonisch erkundigt, ob der Bringhof geöffnet hat und welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen“, erklärt Susanne Ocsovai, die zum Schutz eine Maske trägt, wie vom ZfA auch empfohlen wird.

Mit Masken und Gesichtsvisieren sind auch vorsorglich die Mitarbeiter des ZfA ausgestattet, die dafür sorgen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Autos auf das Gelände fährt, oder maximal zwei Personen das Auto zum Entladen verlassen. Auch wenn der große Ansturm am ersten Tag der Öffnung ausgeblieben ist, müsse man die nächsten Tage abwarten. „Wir haben sonst eine hohe Frequentierung nach Feiertagen und auch an den Wochenenden und das erste Wochenende nach der Schließung steht uns noch bevor“, gibt Denis Potschien zu bedenken. Der Appell gilt aber immer noch: Was nicht dringend entsorgt werden muss, sollte zu einem späteren Zeitpunkt gebracht werden.