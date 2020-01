Drüpplingsen. Der 23-Jährige Marvin Ebbeler hat sich nach seiner Ausbildung dazu entschieden, für drei Jahre als Wandergeselle durch die Welt zu ziehen.

Das Wandern ist des Tischlers Lust

Das Wandern ist ja bekanntlich des Müllers Lust, aber auch Tischler Marvin Ebbeler hat diese Art der Fortbewegung für sich entdeckt. Der 23-Jährige aus Riesenbeck nahe Osnabrück hat sich nach seiner Ausbildung dazu entschieden, für drei Jahre als Wandergeselle durch die Welt zu ziehen. Eine seiner Stationen auf seiner „Walz“ war jetzt der Hof von Familie Lewe in Drüpplingsen, auch bekannt als die „Fass-Schmiede“. „Ich wollte einfach mehr erfahren über die Küferei, also das Fassbinden, und so hat es mich hierher verschlagen“, sagt der abenteuerlustige junge Mann, dem es nach der Ausbildung in seinem Heimatort zu klein geworden war.

Gemeinsam mit Jana Lewe, seiner „Arbeitgeberin auf Zeit“, sitzen wir in der gemütlichen Küche, und der Tischler berichtet von seinem bisherigen Weg. Seit dem 17. Juni ist der Geselle auf Wanderschaft. Mit einer der vielen Walz-Traditionen wurde Marvin von den Jungs seiner Gesellengemeinschaft „Rolandschacht“ damals verabschiedet: Er musste aufs Ortsschild klettern, durfte von dort einen letzten Blick auf seine Heimatgemeinde werfen, um sich dann jenseits des Schildes herunterfallen zu lassen und von seinen Gesellenkumpanen aufgefangen zu werden. „Ich durfte dann nicht mehr zurückblicken“, erinnert er sich. Und auch eine andere alte Sitte der Wandergesellen hat Marvin bereits hinter sich. Bei der Abschiedsfeier vor seinem Start in die Welt wurde er „genagelt“: Sein auffälliger Ohrring wurde ihm direkt am Tisch mit Hammer und Nagel ins Ohr geschlagen.

Nicht verheiratet, keineSchulden, keine Straftaten

Weniger als 60 Kilometer darf er sich nun seinem Heimatort nicht mehr nähern, und das für die kommenden drei Jahre. In dieser Zeit darf er für Reisen und Unterkunft kein Geld ausgeben, er muss sich rechtschaffen und ehrbar verhalten. Dass er nicht verheiratet ist, keine Schulden hat oder Straftaten begangen hat, hat Marvin glaubhaft belegen können, denn die Walz soll keine „Fluchtmöglichkeit“ sein, wie der 23-jährige erklärt. Vielmehr gehe es ums Lernen, Erfahren und Erleben. Und obwohl er erst seit einem halben Jahr unterwegs ist, kann er schon jede Menge erzählen.

Auch zur Freude seiner Gastgeberin Jana Lewe, die gern zuhört, wenn ihr Geselle von seinen Erfahrungen berichtet. „Als Marvin sich hier um eine Stelle bewarb, konnte ich einfach nicht nein sagen, da hätte ich mich ewig drüber geärgert“, sagt die Drüpplingserin, die fasziniert ist von Traditionen wie die der Wandergesellen. Und so erfährt sie, welche Bedeutung allein die Knöpfe an der Kluft haben, deren Anzahl Arbeitstage und -stunden symbolisieren.

Oder dass das kleine Bündel, der „Charlottenburger“, in dem er seine Siebensachen mit sich führt, nicht aus Leder, sondern aus 80 mal 80 Zentimeter großem Tuch gemacht ist: „Das stammt noch aus dem Mittelalter und sollte verhindern, dass die Gesellen die Pest verbreiten“, sagt Marvin, der tatsächlich nur mit diesem kleinen Bündel inklusive Schlafsack, Wäsche zum Wechseln und Zahnbürste unterwegs ist.

Der Exportgeselle hilft beimStart und gibt gute Tipps

Ganz allein war Marvin Ebbeler auf den ersten Etappen nicht. Da begleitete ihn noch ein erfahrener Kollege, der Exportgeselle, und gab ihm nützliche Tipps. Denn so leicht ist es nicht, eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit zu finden. „Ich habe auch unter Brücken, auf Wiesen und auf dem Baugerüst geschlafen“, erzählt Marvin. Angst? Nein, die habe er nicht. „Was soll denn schon passieren? Eine Kuh, die meinen Schlafsack frisst?“

Mitfahrgelegenheiten böten sich hingegen eher an, als der 23-Jährige vermutet hatte. „Viele sind neugierig, wollen mehr erfahren über die Walz und nehmen mich deshalb mit, andere kennen sich aus und wissen, dass ich nur mit Hilfe weiter kommen kann“, sagt der junge Tischler, der auch ohne Handy und Navi-App seinen Weg finden muss.

Seit September ist Marvin Ebbeler nun auf sich selbst gestellt und hält seinen Weg in einem kleinen Büchlein fest: Würzburg, Rottweil, Bodensee, Sindelfingen, Hannover und Bremen ist da zu lesen. In der Hansestadt erwartete Marvin und weitere Wanderer ein Spezialauftrag. „Wir haben dort für eine ältere Dame, die seit Jahrzehnten Wandergesellen bei sich aufnimmt, die Terrasse fertig gemacht,“ sagt er. Denn auch das ist Tradition: Das Versprechen, während der Wanderschaft etwas für den Schacht, also seine Gesellengemeinschaft zu tun. Als „Dankeschön“ für die Gastfreundschaft der Bremerin („ein Hausschlüssel für Wandergesellen liegt immer unter der Fußmatte“) hat er sich mit weiteren Gesellen zusammengetan, um der Dame kostenlos ihren großen Wunsch zu erfüllen. „Das hat etwas länger gedauert, und so war ich fast drei Wochen in Bremen“, erinnert sich Marvin an die schöne Zeit dort.

Während der junge Handwerker begeistert von seiner Tour erzählt, und noch erklärt, dass sein Wanderstock eine naturgewachsene Geisblatt-Schlingpflanze ist („damit kannst du kein Haus bauen“) und „Stenz“ genannt wird, hört Jana Lewe gebannt zu. „Ich finde das alles sehr faszinierend“, sagt sie, nimmt aber gleichzeitig die Brise Romantik aus den Segeln. Denn der Wandergeselle arbeitet nicht für Kost und Logis allein: „Wir zahlen ganz normalen Tarif“, erklärt Jana Lewe, für die die zusätzlichen Hände während der vorweihnachtlichen Produktion in der „Fass-Schmiede“ wie gerufen kamen.

Elf Tage vor dem Fest hat sich Marvin wieder auf den Weg gemacht. Denn Weihnachten wollte er gemeinsam mit anderen Wandergesellen im Warmen feiern. Für ihn ging’s per Anhalter Richtung Toulouse in Südfrankreich, wo das Jahrestreffen der Wandergesellen mit gemeinsamer Weihnachtsfeier stattfand.

Er würde jedem jungen Handwerker empfehlen, einmal auf die Walz zu gehen, sagt Marvin Ebbeler, als wir die gemütliche und spannende Runde am Küchentisch auflösen. „Man dreht sich um 180 Grad, bekommt mehr Respekt gegenüber der Welt, den Mitmenschen und auch dem Geld gegenüber“, sagt der junge Tischler, der nun auch Erfahrungen im Fassbinden sein Eigen nennen darf und letztendlich denkt, dass er nach seiner drei Jahre währenden Reise wieder zu Hause in Riesenbeck ankommen wird.

Sowohl menschlich als auchberuflich eine Bereicherung

Und Jana Lewe? Bei ihr ist dann doch ein Tränchen geflossen, als Marvin den Hof verließ, um sich in Richtung Toulouse aufzumachen. „Das Ganze war sowohl menschlich als auch beruflich eine echte Bereicherung“, sagt die „Fass-Schmiede“-Chefin. Marvin habe schon fast zur Familie gehört und sich neben dem Beruflichen auch unaufdringlich und bescheiden eingebunden in die alltägliche Hausarbeit.

„Und er wird wiederkommen“, sagt Jana, denn zusammen mit einem Freund soll Marvin noch Lewes Scheune neu verkleiden. Dann wird bestimmt wieder am Küchentisch über seine Abenteuer geklönt.