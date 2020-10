Das Strahlen der segensreichen Arbeit

Iserlohn. Auszeichnung für starkes Ehrenamt: Friedhelm Leppert bekommt die „Goldene Eule“ des Seniorenbeirates.

Von aktiven Ehrenamtlern hört man oft den Satz, dass sich gerade in der Arbeit nahe am Menschen das Geben und Nehmen die Wage hält, dass man für all das, was man an Zeit und Energie in das Ehrenamt steckt, unendlich viel zurückbekommt. Friedhelm Leppert, der gestern vom Seniorenbeirat der Stadt Iserlohn für sein Engagement mit der „Goldenen Eule“ ausgezeichnet wurde, musste das kein einziges Mal ausdrücklich sagen. Die ganze Art und Weise, wie er in seiner Dankesrede über seine vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten sprach, sagte mehr als deutlich aus, wie glücklich ihn dieses Ehrenamt macht. Auch der stellvertretende Thorsten Schick stellte fest, dass Friedhelm Leppert mit seinem ganzen Wesen ausstrahle, dass Ehrenamt die Persönlichkeit bereichert.

Im Falle des 75-jährigen Geehrten geht das ehrenamtliche Engagement schon über 50 Jahre zurück und ist verwurzelt in einem tiefen Glauben. „Mit 16 habe ich mich entschlossen, als Christ zu leben“, sagt er, gekoppelt mit der Überzeugung, dass Gott allen Menschen verschiedene Begabungen gegeben hat, und man diese Begabungen auch einsetzen sollte. „Ich habe das immer getan. Nicht um zu protzen, sondern mit Demut. Und das hat mir immer gut getan“. Verstärkt habe diese Demut in den letzten Jahren auch der Umstand, dass er mitunter schwere Erkrankungen gut und beschützt überstanden habe.

Es sind vor allem vier Einsatzgebiete, auf denen Friedhelm Leppert aktiv war und ist – lässt man sein Engagement als Elternvertreter in den Schulen seiner drei Kinder einmal außen vor. Zunächst ist da die Freie evangelische Gemeinde im Barendorfer Bruch, wo er bei den Bläsern angefangen hat und wo er lange Jahre die Kindergottesdienste vorbereitet hat. Vor allem hat er dort über viele Jahre zusammen mit seiner Frau bis zu deren Tod im Oktober vergangenen Jahres mit dem „Café Keks“ eine ganz besonderen Ort der Begegnung geschaffen.

Gemeinde, Continue, Stadtteil und Hospiz

Über die Gemeinde arbeitet er auch aktiv im Stadtteil Heide-Hombruch mit, organisiert Feste, Treffen und Bingo-Abende. Seit 13 Jahren ist er inzwischen auch beim ehrenamtlichen Dienst der Stadt, „Continue“, tätig, wo er unter anderem Gesundheitsvorträge organisiert. Es versteht sich von selbst, dass er in allen drei Einsatzfeldern seinem früheren Beruf als Korrektor beim IKZ und in der Schlussredaktion der Funke-Mediengruppe entsprechend für die Zeitungen und Hefte in Text, Layout und Anzeigenakquise verantwortlich war und ist – die Continue-Zeitung, die Stadtteilzeitung in Heide-Hombruch und das Gemeindeheft seiner Gemeinde gingen und gehen weitgehend auf seine Kappe.

Ein viertes Einsatzgebiet hat Leppert zuletzt im Hospiz Mutter Theresa gefunden, wo er eine Art musikalische Andacht anbietet, bei der er alte Lieder und Choräle auf dem Cornett spielt und Texte rund um das Thema Loslassen liest. Gerade hier bekomme er ein Höchstmaß an Dankbarkeit zu spüren und könne wirklich von einem segensreichen Ehrenamt am Menschen sprechen.

Die Umstände der Verleihung der „Goldenen Eule“ durch den Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Dr. Norbert Hesse, und die Geschäftsführerin Petra Grieger waren natürlich nicht so, wie geplant. Der Kreis war kleiner als bei den acht Preisverleihungen zuvor, und auf einen festlichen Rahmen mit Musikbeiträgen wurde verzichtet. Das Ambiente am gestrigen Morgen im herbstlich bunten und sonnendurchfluteten Garten von Friedhelm Lepperts Tochter Sandra Harderer, die den kleinen Empfang zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Tochter vorbereitet hatte, war aber deutlich schöner, als in jedem Festsaal. Und am Ende ging es ohnehin in erster Linie um das Ehrenamt und um die „Goldene Eule“. Eine der vielen guten Eigenschaften dieser Eule sei im Übrigen, wie Dr. Hesse sagte, ihr großes Herz. Und das habe sie auf jeden Fall mit Friedhelm Leppert gemein, sonst hätte er sich nie in einem so großen Maße für andere einsetzen können.