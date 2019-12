Iserlohn. Innungsvorsitzender Christian Will fordert technologieoffene Herangehensweise zur Sicherung individueller Mobilität

Das Kfz-Handwerk steht vor neuen Herausforderungen

Die Elektromobilität ist in aller Munde, Hersteller und Importeure kündigen zahlreiche E-Fahrzeuge für 2020 an. Daher stehen auch Autohäuser und Werkstätten vor einem Wandel. Sie investieren in die Betriebsinfrastruktur, zum Beispiel in Ladesäulen und in die Weiterbildung der Beschäftigten. „Es wird spannend, wie das steigende Angebot von E-Fahrzeugen von den Autofahrern angenommen wird“, sagt Christian Will, Vorsitzender der Innung des Kraftfahrzeughandwerks Iserlohn, Christian Will. Hohe Förderprämien sollten aber nicht nur als Anreiz für die Kunden ausgelobt werden. „Denn viele unserer Betriebe werden auch öffentlich zugängliche Ladesäulen errichten. Da ist es nur recht und billig, auch diese Investitionen zum Nutzen der Allgemeinheit zu fördern.“

Nach Wills Ansicht sei die Elektromobilität aber nicht der Weisheit letzter Schluss. „Wir brauchen eine technologieoffene Herangehensweise, um Lösungen für die individuelle Mobilität zu finden“, sagt er. Wo etwa lange Strecken oder schwere Lasten zu bewältigen seien, müssten Alternativen her, wie klimaneutral hergestellte synthetische Kraftstoffe. „Um die aber wettbewerbsfähig zu machen, bedarf es der intensiven Förderung, wie dies bereits bei der E-Mobilität geschieht.“ Darüber hinaus sei der mit Wasserstoff und Brennstoffzelle angetriebene Elektromotor bezüglich Gewicht, Reichweite und Betankungsdauer die überlegene Lösung.

Die Bilanz für das zu Ende gehende Autojahr 2019 falle aus Sicht des Kraftfahrzeuggewerbes unterschiedlich aus. Zuwächsen bei den Neuzulassungen stünden stagnierende Verkaufszahlen im Gebrauchtwagenmarkt und eine bundesweit gesunkene Auslastungsquote in den Werkstätten gegenüber. Wie sich das Autojahr 2020 entwickeln werde, sei schwierig vorauszusehen. „Meiner Ansicht nach werden wir regionale Unterschiede etwa beim Absatz von E-Fahrzeugen haben“, sagt Christian Will. In Regionen, wo Fahrverbote drohen, sei ein Hybrid- oder E-Fahrzeug die mögliche Alternative. Doch auch der Diesel zeige mit modernen Euro-6d-Temp-Motoren, dass seine Zeit noch längst nicht vorbei sei.

Unabhängig von den Diskussionen rund um die sich wandelnde Mobilität sind die Autoberufe laut Will für junge Menschen unverändert gefragt. So stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Kfz-Gewerbe auch im Jahr 2019 und damit im fünften Jahr in Folge an.