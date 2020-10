Das Iserlohner Ordnungsamt ist umgezogen

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes können sich in Zeiten verschärfter Corona-Beschränkungen wohl ohnehin nicht über zu wenig Trubel beschweren. In der zurückliegenden Woche kam aber noch eine weitere Hauptbeschäftigung für das Ordnungsamt, beziehungsweise für das ganze Ressort 3 Sicherheit, Bürger und Feuerwehr hinzu: Innerhalb von vier Tagen sind die Mitarbeiter in das leerstehende Verwaltungsgebäude der Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT) im Dröscheder Feld gezogen. Da stapelten sich kistenweise Aktenordner auf den Fluren, Büromöbel wurden zusammengeschraubt und im laufenden Betrieb haben die Mitarbeiter mal eben nebenbei ihren neuen Arbeitsplatz eingerichtet.

Insgesamt 45 Stück sind in der vergangenen Woche in dem ersten der beiden Gebäudeteile der GGT, in der früher die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) ihren Sitz hatte, bezogen worden, wie Robert Plötner, der als stellvertretender Leiter des Bereichs Zentraler Einkauf und Servicebetriebe den reibungslosen Ablauf des Umzugs managt, vor Ort erklärt. Das Ressort 3 breitet sich auf zwei Etagen und insgesamt 840 Quadratmetern aus. 440 Kubikmeter an Kisten und Möbeln hat das beauftragte Umzugsunternehmen Grossekemper aus Hagen dafür bewegt und in den 22 Büroräumen verteilt. Zeitgleich zieht nebenan im zweiten Gebäudeteil die Firma Inceptum aus und macht somit Platz für die zweite Umzugsphase der Stadt in die GGT. Anfang 2021, nachdem das Kommunale Immobilien-Management die Büroräume renoviert und gegebenenfalls einige neue Wände gesetzt hat, werden dem Ressort 3 weitere Abteilungen mit 30 Mitarbeitern ins Dröscheder Feld folgen – die Stadtwerbung, die Verwaltung des Bereichs Zentraler Einkauf und Servicebetriebe sowie die komplette EDV.

Eine enorme Puzzlearbeit und eine riesige Herausforderung im laufenden Betrieb, wie auch Thomas Pütter, Leiter des Bürgermeisterreferats, sagt. Die Bewältigung der umfangreichen Umzüge der Stadtverwaltung, die Planungen für eine gänzlich neue Raumaufteilung der kompletten Verwaltung und die Logistik, die dahinter steckt, sei eine große Gemeinschaftsleitung der Verwaltung. Schließlich dürfe man nicht vergessen, dass die Umzüge notgedrungen und unter erheblichem Zeitdruck über die Bühne gehen müssen. Denn die Nutzung der Rathauses I wurde wegen Mängeln in der Statik und im Brandschutz generell untersagt. „Wir müssen das Gebäude so zeitnah wie möglich aufgeben“, sagt Pütter. Das fünfte und sechste Geschoss wurde bekanntlich direkt nach Bekanntwerden der Brandschutzmängel geräumt, unter anderem die Schulverwaltung und das Kulturressort wurden in einer Adhoc-Maßnahme in die leerstehenden Räume der Schule am Wiesengrund verteilt.

Nun sind aber bereits die ersten Schritte des neuen Rathauskonzeptes umgesetzt worden. Anfang Oktober war der Umzug des Jugendamtes und des ganzen Ressorts 5 Generationen und Soziales abgeschlossen. Rund 100 Mitarbeiter haben im Hansa-Haus an der Hans-Böckler-Straße ein neues Büro bekommen. Da das Rathaus auch vor den Brandschutzmängeln unter erheblicher Platznot litt, habe sich die Verwaltung mit diesem im Besitz der IGW befindlichen Gebäude schon früher beschäftigt, sagt Thomas Pütter. Erste Pläne habe es also schon gegeben, und dementsprechend sei nun ein sehr „schmuckes Verwaltungsgebäude“ entstanden, „das nicht nach Verwaltung riecht“, wie Pütter sagt. Vor allem ein modernes Frontoffice im Erdgeschoss, in dem zukünftig viele der Bürgerwünsche direkt erfüllt werden können, entspreche neuestem Standard. Wie bei der GGT ist die Stadt hier Mieter.

Umbau am Bömberg soll Anfang des Jahres starten

Dieser Umzug habe die Situation im Rathaus bereits deutlich entschärft, sagt Thomas Pütter. Nach den beiden Umzügen ins GGT-Gebäude stehe dann mit der ehemaligen Realschule Bömberg der größte Umzug an. Die Auftragsvergabe zum Umbau des Gebäudes laufen derzeit. Rund fünf Millionen Euro nimmt die Stadt in die Hand, um aus der Schule ein Verwaltungsgebäude mit rund 200 Arbeitsplätzen zu machen. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen, damit im kommenden Jahr der komplette Umbau abgeschlossen sein soll.

Da die Stadt den Auftrag hat, ihre bürgernahen Dienste möglichst zentral in der Innenstadt zu behalten, werden dann auch Bereiche der Verwaltung an den Bömberg ziehen, die derzeit im Rathaus II untergebracht sind. Betroffen sind da vor allem das komplette Ressort 6 Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz. Auch das Sportbüro, das Kommunale Immobilien-Management, das Rechnungsprüfungsamt, sowie das Kultur-Ressort und die Schulverwaltung, die derzeit provisorisch am Wiesengrund untergebracht sind, werden an den Bömberg ziehen.

Damit kann dann das Rathaus I komplett leer gezogen werden. Der Bürgermeister mit seinem Stab, das Finanzressort, der Personalbereich, das Rechtsamt, das Stadtmarketing, der Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die Ausländerabteilung und der Bereich Wahlen würden dann parallel zu dem großen Umzug an den Bömberg vom Rathaus I ins Rathaus II wechseln. Dort bekommen dann auch die Ratsfraktionen ihre Büros, und im Erdgeschoss wird eine Art Bürgerservice inklusive Einwohnermeldeamt entstehen. Der Rat der Stadt wird wie schon zuletzt im Letmather Saalbau tagen. Für die Ausschusssitzungen werden derzeit noch passende und vor allem coronakompatible Räume gesucht. Die Pandemie, so Pütter, erschwere die Erstellung des neuen Raumkonzepts noch zusätzlich.

Wie viel von all dem erneut ein Provisorium ist und wie viel bleibenden Wert hat, ist derzeit noch ungewiss. Einen politischen Beschluss, wie ein neues Iserlohner Rathaus aussehen, wo es stehen und was es umfassen soll, gibt es noch nicht. Die bisher von den Ratsfraktionen angedachten Vorstellungen reichen bekanntlich von einem kleinen Bürgerservice am Schillerplatz mit der Beibehaltung der Verwaltung an verschiedenen Orten bis zu einem großen und zentralen Rathausneubau am jetzigen Standort oder am Bahnhof. Die Verwaltung, sagt Thomas Pütter, empfinde die derzeitige Aufteilung aber sicherlich als Provisorium. Optimal wäre für die Mitarbeiter eine Lösung mit so vielen Abteilungen unter einem Dach wie möglich. Denn bei aller Digitalisierung seien kurze Wege durchaus von Vorteil. Schon jetzt gebe es einen erheblichen Pendelverkehr zwischen den verschiedenen Standorten.

Warum ins Dröscheder Feld?

An dem Umzug des Ordnungsamtes, das täglich in der Innenstadt unterwegs ist, ins Dröscheder Feld wurde zuletzt auch Kritik laut. Verwaltungschef Michael Wojtek erklärt dazu, dass der neue Standort sicherlich nicht optimal ist, aber aus der Not geboren und in Ermangelung on zentrumsnahen Gebäuden aktuell die beste Wahl sei.

Bei der verwaltungsinternen Abwägung, welche Bereiche zukünftig im Rathaus II am Werner-Jacobi-Platz und damit direkt in der Innenstadt untergebracht werden, sei die Wahl zuerst auf die Bereiche mit der größten Bürgernähe und dem größten Publikumsverkehr gefallen, um den Iserlohnern weite Wege zu ersparen. Das Ordnungsamt sei ohne Frage auch eine bürgernahe Einrichtung, für andere Bereiche wie das Sozialamt gelte das aber noch mehr. Zudem sei das Ordnungsamt eine vergleichsweise selbstständige Einrichtung. Auch deshalb habe man im Zentrum die Bereiche konzentriert, die im Tagesgeschäft rund um den Bürgermeister sehr stark miteinander verwoben sind.