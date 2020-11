„Das gibt einem schon zu denken“

Iserlohn. Auch wenn es in den vergangenen Monaten dank Hygienekonzept gut funktioniert hat, steht auch in der Tanzschule Tuschen fast alles wieder still.

„Wir waren in der Phase, in der es wieder anlaufen sollte, neue Grundkurse hatten gerade erst begonnen, da mussten wir wieder schließen“, sagt Matthias Tuschen. Wie dem Inhaber der Tanzwelt Schauburg ist es vielen Unternehmern im Bereich Gastronomie und Freizeit ergangen, als zum Monatsbeginn der „Lockdown light“ ausgerufen wurde. Nachdem seit Ende des ersten Lockdowns im Frühjahr das Ehepaar Tuschen gemeinsam mit seinem Team alles unternommen hatte, um die Hygienebestimmung einzuhalten und der Betrieb – wenn auch unter ganz neuen Voraussetzungen – wieder halbwegs in Schwung gekommen war, sind die Tanzsäle der Schauburg wieder menschenleer. Stattdessen werden nun Videos gefilmt, die dann als Unterrichtsmaterial ins Internet gestellt werden.

Margit und Matthias Tuschen erinnern sich noch genau an den 16. März, als sie zum ersten Mal schließen mussten, als über Nacht Pläne geschmiedet wurden, wie sie ihre Kunden, „die hier seit vielen Jahren ihr Tanz-Zuhause haben“, weiterhin bedienen können. So wurde die Idee mit Video-Kursen geboren, die sehr gut angenommen wurden und aktuell mit Live-Streams ergänzt werden. Die Zeit des ersten Lockdowns nutzten Margit und Mathias Tuschen natürlich auch, um alles für einen Neustart vorzubereiten, der dann im Mai auch kam. „Wir haben dann die nächsten fünf Monate richtig losgelegt, haben die Sommerferien eingeschränkt, in den Herbstferien Kurse gegeben“, erklärt Tanzlehrerin Margit Tuschen. Und sie betont, dass in diesen fünf Monaten nicht ein Fall einer Corona-Infektion unter den Gästen aufgetaucht sei. „Das war für uns ein deutliches Signal, dass unser zusammen mit dem Ordnungsamt erstelltes Hygienekonzept wirkt“, fügt Matthias Tuschen hinzu. Nur Paare dürfen miteinander tanzen, in den Sälen sind Bereiche abgesteckt, Kurse starten zeitversetzt, um Kontakte zu vermeiden, ein Mitarbeiter führt Buch, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dass jetzt wieder alles auf Null gestellt worden ist, mache sie schon sehr nachdenklich, sagt Margit Tuschen und spricht damit für viele Unternehmer aus der Veranstaltungs- und Eventgastronomie. „Ich will jetzt nicht auf die Bundesregierung schimpfen, aber wir haben wirklich alles daran gesetzt, den Menschen bei uns Sicherheit zu geben, haben alle Regeln beachtet. Und ich bin mir sicher, dass auch unsere Kollegen in anderen Tanzschulen alles dafür tun, dass der Betrieb sicher laufen kann“, sagt sie. Eine deutlich größere Gefahr, so glaubt die Iserlohnerin, gingen von privaten Veranstaltungen aus. „Da gibt es Veranstaltungen mit hunderten von Leuten, die nicht genehmigt sind und bei denen die Ansteckungsgefahr deutlich höher ist“, ergänzt die Tanzlehrerin: „Das gibt einem wirklich zu denken.“

Die Hoffnung, dass im Dezember der aktuelle „kleine Lockdown“ beendet sein wird, ist in der Schauburg nicht groß. „Ich glaube wir werden noch mindestens bis zum Frühjahr mit all dem leben müssen“, glaubt Matthias Tuschen. Und so konzentriert sich das Team nun ganz auf das „andere Arbeiten“ mit Videokamera, Schneide-Software und Internet.