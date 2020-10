Das Ergebnis des Mauerfalls

Es wirkt durch die aktuelle Pandemie etwas unwirklich, dass die Deutsche Einheit heute 30 Jahre lang Bestand hat. Auch 1990 war die Aufnahme der neuen Bundesländer in die Bundesrepublik Deutschland mehr ein formaler Festakt. Präsenter war und ist vielen Deutschen der Berliner Mauerfall rund ein Jahr zuvor. Einige Iserlohner haben aber auch prägende Erinnerungen an die Zeit nach dem 3. Oktober vor 30 Jahren.

Klaus Müller, der spätere Stadtdirektor und hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Iserlohn, war 1990 noch Rechtsamtsleiter. Müller erinnert sich daran, dass er kurze Zeit nach der Wiedervereinigung in die Partnerstadt Glauchau entsandt wurde, um dort beim Aufbau eines Rechtsamtes beratend tätig zu werden. Die Stadt Glauchau habe damals eine junge Juristin eingestellt, vieles, so Müller, musste damals geklärt werden. Explizit gefeiert hat Klaus Müller vom 2. auf den 3. Oktober 1990 nicht. „Ich habe viel vor dem Fernseher gesessen. Es war eine spannende Zeit, insbesondere für jemanden, der politisch interessiert ist, und überhaupt eine schöne Zeit, das erleben zu können.“ Jeden Tag habe es fundamentale Neuigkeiten gegeben, Müller erinnert sich an den Zehn-Punkte-Plan Helmut Kohls zur Wiedervereinigung. Vieles, was heute für junge Menschen selbstverständlich sei, war damals im Aufbruch oder im Wandel.

Großer Auftritt mit dem Chor der Partnerstadt

1991 wurde Glauchau nahe Zwickau Partnerstadt von Iserlohn. Neben den formellen Beziehungen, kam es auch zu kulturellem Austausch zwischen Ost und West. Joachim Wurth, Leiter des Oratorienchors kann sich noch an den 19. April 1997 erinnern, als die Sänger gemeinsam mit dem Chor Georgius-Agricola aus Glauchau im Parktheater auf der Bühne standen –gemeinsam mit Sänger Gunther Emmerlich.

Am Abend des 2. Oktober 1990 versammelten sich rund 1000 Menschen in der Parkhalle, um in die denkwürdige Nacht der Wiedervereinigung hinein zu feiern, es spricht Bürgermeister Fritz Fischer. Gemeinsam wird später das Deutschlandlied gesungen, hoch über der Alexanderhöhe gibt es ein Feuerwerk. In den Kneipen der Innenstadt wird ebenfalls fleißig gefeiert.