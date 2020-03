Das Beethoven-Tagebuch liegt im Iserlohner Stadtarchiv

Iserlohn. Der Iserlohner Musikwissenschaftler Ludwig Nohl war im Besitz der ältesten Abschrift des wertvollen Dokuments.

Die Quellenlage zu Beethoven ist schlecht. Vieles, was heute über ihn erzählt und geschrieben wird, ist eher Mythos als gesichertes Wissen. Anders als etwa im Falle Wagners wurde sein Leben nicht akribisch aufgezeichnet. Von den etwa 10.000 Briefen, die er wohl in seinem Leben geschrieben hat, sind rund 2000 erhalten und ähnlich wie seine musikalischen Skizzenhefte und Notizbücher sind sie direkt nach seinem Tod verkauft, verschenkt, versteigert worden – vom Winde verweht.

Kriminalistische Beweise gegen den Sekretär

Als großer Übeltäter wird heute Beethovens selbst ernannter Sekretär Felix Schindler beschrieben. Er hat sich nach dem Tod des Meisters seiner rund 200 Konversationshefte bemächtigt – Beethoven hat ja die letzten zehn Jahre seines Lebens wegen seiner Taubheit schriftlich mit seinen Gesprächspartnern kommuniziert. Allerdings hat sich Schindler auch als Bewahrer des geistigen Vermächtnisses und Wächter über seinen guten Ruf gesehen, weswegen er Hefte und Seiten mit seiner Ansicht nach kompromittierenden Äußerungen des Genies kurzerhand vernichtet hat. Mehr noch: In den 1970er Jahren konnte die Wissenschaft mit modernen kriminologischen Verfahren nachweisen, dass Schindler die Hefte manipuliert und gefälscht hat. Ganz Passagen soll er selbst geschrieben haben.

Das ist hoch spannend, aber eben auch sehr schade. Und es lenkt den Blick einmal mehr auf das Iserlohner Stadtarchiv, wo der Nachlass des in Iserlohn geborenen Musikwissenschaftlers Ludwig Nohl liegt. Und damit auch eine Abschrift des Tagebuches, das Beethoven zwischen 1812 und 1818 geführt hat. Es handelt sich um die erste von vier Abschriften des verschollenen Tagebuches – die für die Forschung maßgebliche Stammabschrift. Für Iserlohn sei das auf jeden Fall ein ganz besonderer Schatz, sagt Stadtarchivar Rico Quaschny. Schließlich ist Beethoven der meistgespielte Komponist weltweit und dementsprechend umfangreich ist auch die Beethoven-Forschung. Die Tagebücher, die weniger Tagebücher im eigentlichen Sinne sind, sondern eher Aufzeichnungen seiner Gedanken, sind dabei immer von größtem Interesse und Grundlage vieler Veröffentlichungen.

Ludwig Nohl (1831 bis 1885) wurde vier Jahre nach Beethovens Tod geboren. Schon vor kurzem wurde an dieser Stelle über den Namensgeber der Iserlohner Nohl-Straße berichtet, weil er auch das berühmte Albumblatt „Für Elise“ vor dem Vergessen gerettet hat. Er war ein bedeutender und viel gelesener Musikwissenschaftler. Zu seinen Forschungsfeldern gehörten neben seinen Zeitgenossen Liszt und Wagner – gerade letzterem soll er abgöttisch verfallen gewesen sein, was ihm als Wissenschaftler natürlich auch viel Kritik einbrachte – auch Mozart und Beethoven. Im Falle Beethovens gehörte er nach Felix Schindler selbst zu den ersten Beethoven-Biografen.

1864 ist seine große Beethoven-Biografie in drei Bänden erschienen. Dazu hatte er rund 30 Jahre nach Beethovens Tod tief gehende Recherchen angestellt und ist auf die Suche nach Originalquellen gegangen. Großes Glück hatte er dabei wohl mit dem Beethoven-Tagebuch, das nach Beethovens Tod verschwunden ist, von dem es aber eine Abschrift gab. Diese Abschrift befand sich zunächst im Besitz von Anton Gräffer, einem Angestellten des Wiener Musikverlages Artaria Comp., der im Todesjahr Beethovens die Versteigerung von dessen musikalischem Nachlass als Auktionator betreute. Zusammen mit weiteren Abschriften verschiedener Schriftstücke des Komponisten sollten die Tagebücher schon da der Vorbereitung einer geplanten Biografie dienen. 1842 überließ er das Material aber seinem Jugendfreund Ferdinand Simon Gassner, der ebenfalls eine Beethoven-Biografie plante, aber ebenfalls nicht in die Tat umsetzte. Seine Witwe überließ die Tagebücher schließlich dem Iserlohner Ludwig Nohl, der sie für sein umfangreiches Beethoven-Werk verwertete.

Ein für die Beethoven-Forschung unschätzbarer Wert, dessen Original-Blätter in Iserlohn heute aber kaum noch in Augenschein genommen werden, wie Rico Quaschny sagt. Grund ist die bereits erfolgte gründliche Auswertung der Handschrift sowie eine Veröffentlichung von Maynard Solomon, der die Handschriften im Jahr 1990 im Auftrag des Beethoven-Archivs Bonn abfotografiert und editiert hat.

Nohls Nachlass zieht immer noch Wissenschaftler an

Deutlich häufiger gebe es hingegen Anfragen zu dem Komponisten Friedrich Kiel (1821-1885), der heute in den Konzertprogrammen überhaupt nicht mehr vorkommt, zu Lebzeiten aber ein angesehener Kompositionslehrer war und zu den herausragenden Komponisten der Generation zwischen Schumann und Brahms gehörte. Außerdem war Kiel der Lehrer von Ludwig Nohl, weswegen sich zahlreiche originale Schriftstücke und Kompositionen Kiels im Iserlohner Nachlass von Ludwig Nohl befinden. Es vergehe kein Jahr, so Quaschny, in dem die Friedrich-Kiel-Gesellschaft mit Sitz in Bad Laasphe nicht ins Iserlohner Archiv steige, um Material für ihre jährlichen Mitteilungen mit neuen Forschungsarbeiten zu heben.