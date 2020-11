Damit das Ende nicht der Schluss ist

Dass der bundesweite Vorlesetag am 20. November unter dem Zeichen von Corona stehen würde, war eigentlich schon lange klar. Und wenn man auch nicht wie gewohnt aus nächster Nähe Kindern vorlesen kann – so ganz verzichten will man bei der Kinderbücherei (in der Stadtbücherei) nicht. Und muss man auch nicht, denn die beiden Iserlohner Autorinnen Brigitte vom Wege und Mechthild Wessel haben der Bücherei jetzt ein besonderes Märchenbuch geschenkt, es vorgestellt und auch für deren Facebook-Seite etwas daraus vorgelesen.

17 Geschichten, Illustrationen, Spiele, Rezepte, Tipps

„Das große Kindergartenmärchenbuch“ – so lautet der Titel der Sammlung mit 17 illustrierten Märchen, die von beiden in besonderer Weise ergänzt wurden. „Kinder mögen es, sich in Geschichten zu vertiefen“, sagt Mechthild Wessel. Es sei darum schade, dass mit dem Ende eines Märchens auch stets der Schluss erreicht sei, finden beide.

Doch so muss es nicht sein. In dem Buch sind zu den Märchen Fragen notiert, die man den Kindern zu den jeweiligen Geschichten stellen könnte. Auch Spiele, Lieder, kreative Gestaltungsideen und sogar Rezepte sind aufgeführt – etwa für Knusperhäuschen oder auch eine Rotkäppchentorte. Das Buch richtet sich an Eltern, Geschwister oder Erzieherinnen und Erzieher, die gemeinsam mit Kindern noch tiefer in die Welt der Märchen eintauchen wollen.

Die beiden Autorinnen Brigitte vom Wege und Mechthild Wessel haben früher an der Fachschule für Sozialpädagogik am Berufskolleg an der Hansaallee unterrichtet. Gemeinsam haben sie bereits eine Reihe von Büchern veröffentlicht.

„Viele Schüler kennen deutsche Märchen ja gar nicht“, sagt Brigitte vom Wege auch in Anbetracht des Migrationshintergrundes einiger Schüler. Manche kennen sie auch in ähnlicher Form unter anderen Namen. In dem Buch enthalten sind neben Klassikern der Gebrüder Grimm unter anderem auch afrikanische Märchen. „Es sind immer Originaltexte“, erzählt Mechthild Wessel. Also keine Fassungen speziell für Kinder.

„Viele denken ja, Märchen, das ist altes Gemüse, Schnee von gestern“, sagt Silke Budde, die Leiterin der Kinderbücherei. „Aber Kinder lieben diese Geschichten. Und sie kämen auch mit den Grausamkeiten, für die ja etwa Grimms Märchen bekannt sind, gut klar. Das Böse in den Märchen, wenn etwa jemandem Schmerzen zugefügt werden – aus Sicht der Autorinnen können Kinder damit deutlich besser umgehen, als manche meinen. Damit nun die Kinder, für die der Vorlesetag in der gewohnten Form wohl weitestgehend coronabedingt entfallen dürfte, doch noch ein Märchen zu hören bekommen, haben Brigitte vom Wege und Mechthild Wessel das afrikanische Märchen „Die Schildkröte und der Elefant“ für ein Video im Dialog vorgetragen. Außerdem geben sie Vorschläge zur Vertiefung. Das Video soll nun in den kommenden Tagen, noch vor dem Vorlesetag am 20. November, auf die Facebook-Seite der Stadtbücherei gestellt werden.