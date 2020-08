Corona: Zwei weitere Fälle in Iserlohn bestätigt

Kreis. Aktuell stehen im Märkischen Kreis 46 Coronapatienten, 123 Kontaktpersonen und 159 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne.

Sieben Neuinfektionen und zwei Gesundete verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit gestern. Aktuell stehen 46 Coronapatienten und 123 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Am Montag erhielt das Kreisgesundheitsamt die labor-technischen Bestätigungen für zwei Coronafälle in Iserlohn, zwei in Neuenrade sowie jeweils einen in Hemer und Nachrodt-Wiblingwerde. Zwei Personen, eine in Iserlohn und eine in Menden, haben die Erkrankung überwunden und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Unter Quarantäne stehen außer den 46 Coronainfizierten und 123 Kontaktpersonen auch 159 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis insgesamt 714 Corona-Fälle. 637 Männer und Frauen haben die Erkrankung überstanden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Altena, Herscheid und Meinerzhagen sind derzeit drei Kommunen coronafrei. Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierter, 10 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 11 Gesunde und 30 Kontaktpersonen

• Halver: 3 Infizierte, 33 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 3 Infizierte, 63 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Iserlohn: 12 Infizierte, 151 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 2 Infizierter, 18 Gesunde, 2 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 6 Infizierte, 100 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 34 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 3 Infizierte, 114 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierter, 1 Gesunder, 4 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 3 Infizierter, 13 Gesunde und 12 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 10 Infizierte, 52 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 1 Infizierter, 14 Gesunde und 2 Kontaktpersonen

• Werdohl: 1 Infizierter, 17 Gesunde und 3 Kontaktpersonen