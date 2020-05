Corona: Weiterer Todesfall in Iserlohn

Kreis. Eine 74-jährige Frau ist bereits im April verstorben, wurde allerdings bis jetzt nicht gemeldet.

In Verbindung mit dem Coronvirus verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises einen weiteren Todesfall in Iserlohn. Aktuell sind 113 Personen erkrankt. 446 Personen gelten als genesen.

Bei dem Todesfall handelt es sich um eine 74-jährige Iserlohnerin, die bereits Ende April im Krankenhaus verstorben ist, aber nicht gemeldet wurde. Das fiel jetzt bei einem Datenabgleich mit den Krankenhäusern auf. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet aktuell 113 Corona-Infizierte. Unter Quarantäne stehen ebenfalls 150 Kontaktpersonen. 446 Patienten gelten als genesen. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Kreis insgesamt 585 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. Es wurden 26 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus registriert. Bisher wurden 121 Erkrankte stationär behandelt, davon elf Patienten in Krankenhäusern außerhalb des Kreises. Ebenfalls elf mussten/müssen beatmet werden.

Hier die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 4 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 7 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Halver: 2 Infizierte, 29 Gesunde, 2 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 14 Infizierte, 41 Gesunde und 13 Kontaktperson

• Herscheid: 0 Infizierte, 5 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 24 Infizierte, 91 Gesunde, 53 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 2 Infizierte, 15 Gesunde, 9 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 20 Infizierte, 70 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 6 Infizierte, 28 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Menden: 32 Infizierte, 76 Gesunde, 38 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: keine

• Neuenrade: 1 Infizierte, 12 Gesunde und 0 Kontaktperson

• Plettenberg: 10 Infizierte, 43 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

• Werdohl: 1 Infizierter, 12 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

Am Mittwoch haben die Gesundheitsdienste 64 Personen getestet; davon 27 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 15 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 22 Personen genommen. Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite übersichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.