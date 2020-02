Corona-Virus: Kreis bereitet sich vor

Landrat Thomas Gemke hat präventiv den Krisenstab des Märkischen Kreises aktiviert.

Hintergrund sind die zunehmenden Meldungen über Verdachtsfälle beim Corona-Virus. Alle Mitglieder stehen ab sofort im ständigen Austausch über die aktuelle Lage.

Im Lüdenscheider Kreishaus trafen sich alle beteiligten Institutionen – am Tisch saßen unter anderem die Gesundheitsbehörde, Vertreter der Polizei, der Kreisbrandmeister, der Leitende Notarzt, der Rettungsdienst sowie der Bevölkerungsschutz. Vor dem Hintergrund des kurz vorher bekannt gewordenen dritten Verdachtsfalls im Kreis wurden mögliche Szenarien durchgespielt und vorhandene Ressourcen abgefragt. Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, es steht im engen Kontakt mit dem Landeszentrum für Gesundheit und ermittelt vorsorglich mögliche Kontaktpersonen. Auch diese werden gezielt beraten und angeleitet. Ziel ist es, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Um dies zu erreichen, sieht der Kreis gut aufgestellt. Bereits im Jahr 2007 übte der Krisenstab als erster in NRW den Ausbruch einer Pandemie.

Die Kreishaus-Runde will sich tagesaktuell auf dem Laufenden halten, alle Informationen zeitnah austauschen und sich im Wochenrhythmus treffen. Es wurde zudem vereinbart, eine Informationsveranstaltung für Vertreter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie für Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte anzubieten. Die Sorge der Bevölkerung werde seht ernst genommen. Gleichwohl wird darum gebeten, die Notrufnummern 112 und 110 nicht unnötig zu blockieren. Menschen, die Grippe-Symptome aufweisen und Kontakt mit Personen aus Risikogebieten hatten, sollten ihren Hausarzt beziehungsweise eine KV-Notdienstpraxis telefonisch kontaktieren, um das weitere Vorgehen abzuklären.