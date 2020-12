Corona in Iserlohn: Gesundheitsamt meldet 52 Neuinfektionen

Iserlohn. Im Märkischen Kreis steigt die Zahl ebenfalls weiter an. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 158,9.

Seit Dienstag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 82 Männer und Frauen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell stehen im Märkischen Kreis 1025 Märker mit einem positiven Covid-19-Nachweis sowie 2844 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Bei 135 Personen hat sich der Coronaverdacht seit gestern bestätigt. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+8), Balve (+4), Halver (+1), Hemer (+12), Iserlohn (+52), Kierspe (+9), Lüdenscheid (+24), Meinerzhagen (+3), Menden (+10), Nachrodt (+2), Neuenrade (+1), Plettenberg (+5), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+3). Wegen einer falschen Adresszuweisung wurde die Zahl der Infizierten in Herscheid in der Statistik um eins nach unten korrigiert.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 158,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 89 Abstriche, davon 23 an der Teststation in Lüdenscheid, 13 an der Station in Iserlohn und 53 mobil.

31 Personen befinden sich auf der Intensivstation

Derzeit werden 120 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 31 intensivmedizinisch. 27 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 155 Corona-Infektionen, in den Schulen 31 und in den Kindertageseinrichtungen 43. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 41 positiv Getestete. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 6504 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 5395 Menschen haben die Krankheit bereits überwunden. Das sind 82 „Gesundete“ mehr als gestern (15.12.).

84 Märker sind bisher in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 85 Infizierte, 188 Gesundete, 174 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Balve: 20 Infizierte, 92 Gesundete und 80 Kontaktpersonen

• Halver: 14 Infizierte, 280 Gesundete, 51 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 88 Infizierte, 437 Gesundete, 187 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Herscheid: 9 Infizierte, 42 Gesundete und 25 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 240 Infizierte, 1.304 Gesundete, 667 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Kierspe: 61 Infizierte, 271 Gesundete, 178 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 149 Infizierte, 881 Gesundete, 476 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Meinerzhagen: 92 Infizierte, 336 Gesundete, 215 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Menden: 102 Infizierte, 580 Gesundete, 233 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 21 Infizierte, 105 Gesundete, 62 Kontaktpersonen, 2 Tote

• Neuenrade: 34 Infizierte, 209 Gesundete und 148 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Plettenberg: 39 Infizierte, 279 Gesundete, 193 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 13 Infizierte, 99 Gesundete, 85 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Werdohl: 58 Infizierte, 292 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 13 Tote