Corona: Hochzeits- und Geburtstagsfeste in Iserlohn anmelden

Ob Geburtstage, Beerdigungen oder Hochzeiten – all diese besonderen Feiern im Familien- und Freundeskreis erfahren seit Beginn der Corona-Pandemie starke Einschränkungen. Seit dem 1. Oktober gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Corona-Schutzverordnung. Sie sieht vor, dass private Feiern aus herausragendem Anlass außerhalb des privaten Bereichs mit mindestens 50 Teilnehmern drei Werktage vorher beim örtlichen Ordnungsamt anzumelden sind. NRW-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte diese Änderung unter anderem damit begründet, dass in den vergangenen Wochen eben solche Feiern einen erheblichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen gehabt hätten.

Wer also außerhalb des eigenen privaten Bereiches eine Feier mit 50 oder mehr Gästen feiern möchte, muss diese anmelden. 150 Gäste sind dann maximal zugelassen. Die Anmeldung passiert am besten auf dem schriftlichen Weg, erklärt Jens Rinke, stellvertretender Leiter des Bereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Iserlohn: „Direkt als die ersten Meldungen kamen, haben sich Leute bei uns gemeldet. Am unkomplizierten ist das per Mail möglich.“

Liste mit Kontaktdaten wird nur im Ernstfall angefragt

Schon viele Iserlohner hätten diesen Weg genutzt. In der E-Mail muss dann die Örtlichkeit, das Datum und der Veranstalter der Feier inklusive Kontaktdaten angegeben werden. Auch eine ungefähre Teilnehmerzahl sollte bei der Anmeldung genannt werden. „Die Kontaktdaten der Gäste müssen erfasst werden, die Liste brauchen wir aber nur im Ernstfall“, erklärt Rinke. Denn in der aktuellen Situation berichteten viele, dass sich in letzter Sekunde noch Änderungen bei der Gästeliste ergeben – etwa durch Krankheit oder Sorge, sich zu infizieren.

„Die Anmeldung hat von Anfang an gut geklappt, die Leute sind entsprechend sensibilisiert“, erklärt Rinke, der auch vorab schon viele Kontaktlisten erhalten hat. Er selbst sei überrascht, wie viele Feiern aus herausragenden Anlässen pro Woche in Iserlohn stattfinden. „Wir sind auch mit den Gewerbetreibenden und Veranstaltern, die häufig solche Feiern ausrichten, ständig im Austausch über die aktuelle Situation“, erklärt Rinke.

Bei steigender Inzidenz drohen weitere Beschränkungen

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 auf 100.000 Einwohner wird die Corona-Bremse gezogen. Dann sind nur noch Feiern mit bis zu 35 Teilnehmern im öffentlichen Raum gestattet, bei einer Inzidenz von 50 wird dieses Limit auf maximal 25 Teilnehmer gesenkt. Zum Vergleich: Im Märkischen Kreis liegt am Montag die die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,14. Rein formell sind also private Feiern mit bis zu 150 Gästen erlaubt – sofern sie denn zuvor angemeldet werden.

„Wer dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt, für den sieht der Bußgeldkatalog eine Strafe vor“, erklärt Rinke. Für das Nicht-Anmelden ist ein Regelbußgeld von 500 Euro vorgesehen. Private Feiern, die im eigenen privaten Bereich stattfinden, sind von dieser Regelung ausgenommen und durch das Recht der Privatsphäre geschützt.

Private Feiern können beim Ordnungsamt der Stadt Iserlohn per Mail an ordnungsamt@iserlohn.de angemeldet werden.