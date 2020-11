Corona: Gesundheitsamt meldet Todesfall in Lüdenscheid

Iserlohn/Märkischer Kreis. Eine 44-jährige Frau ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. In Iserlohn gibt es 26 Neuinfektion, in Hemer sechs.

Eine 44-jährige Frau aus Lüdenscheid ist an den Folgen von Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Märkischen werden aktuell 51 Coronapatienten behandelt, davon 16 auf den Intensivstationen. Am Mittwoch sind beim Kreisgesundheitsamt 58 positive labor-technische Coronanachweise eingegangen. 87 Männer und Frauen konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen werden. Die Zahl der akut ansteckenden Virenträger in Quarantäne beträgt damit 928.

Die Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+4), Halver (+1), Hemer (+6), Iserlohn (+26), Lüdenscheid (+5), Menden (+12), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Plettenberg (+1), und Werdohl (+1). 2221 Kontaktpersonen stehen ebenfalls unter Quarantäne. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist erneut ein Todesfall zu beklagen. Eine 44-jährige Frau aus Lüdenscheid starb in ihrem häuslichen Umfeld. Der Notarzt wurde wegen Luftnot alarmiert. Bei der Lüdenscheiderin lagen schwere Vorerkrankungen vor.

In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 53 Coronainfektionen, in den Schulen 46 und in den Kindertageseinrichtungen 22. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 40 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 2652 Coronafälle. 1688 Personen haben den Virus bereits überwunden; 36 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 25 Infizierte, 35 Gesunde, 37 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 10 Infizierte, 34 Gesunde und 16 Kontaktpersonen

• Halver: 31 Infizierte, 112 Gesunde, 110 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 93 Infizierte, 130 Gesunde, 199 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 7 Infizierte, 13 Gesunde und 27 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 324 Infizierte, 386 Gesunde, 793 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Kierspe: 20 Infizierte, 47 Gesunde, 66 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 163 Infizierte, 323 Gesunde, 358 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Meinerzhagen: 31 Infizierte, 77 Gesunde, 148 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 87 Infizierte, 194 Gesunde, 201 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 28 Infizierte, 22 Gesunde, 24 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 27 Infizierte, 73 Gesunde und 113 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 32 Infizierte, 116 Gesunde, 44 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 16 Infizierte, 46 Gesunde und 30 Kontaktpersonen

• Werdohl: 34 Infizierte, 80 Gesunde und 55 Kontaktpersonen