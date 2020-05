Corona-Demo kurzfristig abgesagt

Iserlohn. Erneute Anmeldung vorbehalten

Die für den Montagabend auf dem Alten Rathausplatz geplante Demonstration gegen die Einschränkungen in der Coronakrise ist nach Angaben von Polizeisprecher Dietmar Boronowski abgesagt worden. Der Antragstellerin seien die Auflagen, die Polizei und Stadt Iserlohn gemacht hätten, wegen der Kurzfristigkeit zu hoch gewesen, sagte Boronowski auf Anfrage. Die Antragstellerin habe es sich aber vorbehalten, zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Demonstration anzumelden. Gegen 18 Uhr versammelte sich dann doch eine Gruppe von rund zehn Menschen auf dem Alten Rathausplatz. Aus dem Kreis wurde erklärt, nicht sie hätten die Demonstration abgesagt. Vielmehr hätten die Polizei beziehungsweise das Ordnungsamt erklärt, so kurzfristig kein ausreichendes Personal für die Begleitung einer Demonstration bereitstellen zu können. Am kommenden Samstag um 12 Uhr solle die Demonstration nachgeholt werden. Aus einem Streifenwagen heraus beobachtete die Polizei am die Situation am Alten Rathausplatz.