Claudio Vurro: Das Beste aus neuer und alter Heimat

Iserlohn. Der parteilose Bürgermeisterkandidat hat sein Zuhause gefunden. Seine Motivation: Iserlohn liegt ihm am Herzen.

Beim gemütlichen Spaziergang um den Seilersee grüßt Claudio Vurro die Spaziergänger, sammelt eine herumliegende Flasche auf und wirft sie in die nächste Mülltonne. Wenn er nicht um den See joggt, um den Kopf freizubekommen, kommt er dort häufig mit seiner Frau Manuela und seinen beiden Kindern Leonardo (9) und Isabella (4) hin – entweder spielen sie gemeinsam auf dem „wirklich toll gestalteten“ Spielplatz oder kommen an die Skateanlage. „Der Seilersee ist für mich wirklich ein Magnet, der Dreh- und Angelpunkt“, erklärt der 39-Jährige, der auch regelmäßig und mit großer Begeisterung die Heimspiele der Iserlohn Roosters verfolgt.

Doch angefangen hat die Geschichte von Claudio Vurro am 26. September 1981 an einem ganz anderen Ort: Geboren wurde er in Bari, der Hauptstadt der süditalienischen Region Apulien. Auch heute erinnert er sich noch lebhaft an seine Kindheit mit den beiden älteren Schwestern Nicoletta und Francesca und die tolle Zeit im Kindergarten. Doch 1987 fassten seine Eltern einen lebensverändernden Entschluss: Sein Vater wandert zunächst alleine nach Deutschland aus, findet eine Anstellung als Drahtzieher in Hemer und eine Wohnung in Iserlohn. Nach sechs Monaten kommt der Rest der Familie Vurro nach. „Jedes Jahr am 1. September feiern wir diese wichtige und beste Entscheidung unseres Lebens und unsere neue Heimat“, erzählt Claudio Vurro.

Dabei sei er zunächst erstmal niedergeschlagen gewesen, zu liebgewonnen hatte er seine Freunde in Italien. Doch direkt nach der Auswanderung wurde er an der Grundschule Bleichstraße, heute Burgschule, eingeschult – obwohl weder er noch seine Schwestern auch nur ein Wort Deutsch sprachen. „Zuhause haben meine Eltern zwar Italienisch mit mir gesprochen, aber ich musste immer auf Deutsch antworten“, erinnert er sich an die erste Zeit in Iserlohn. Auch dank einer Lehrerin, zu der er auch heute noch Kontakt hält, erfolgte vier Jahre später der Wechsel auf das Gymnasium An der Stenner. In der elften Klasse aber dann der Entschluss: „Ich wollte nie studieren, Arzt oder Anwalt werden. Ich wollte Geld verdienen“, erklärt Claudio Vurro seine Entscheidung, direkt „ins echte Leben zu starten“, wie er sagt.

Die Familie ist dasAllerwichtigste im Leben

Eins aber sei ihm aus der Schulzeit geblieben: die Liebe zu seiner heutigen Frau Manuela, die er 2009 geheiratet hat. Zwei Kinder machen die Familie komplett. Am Tag unseres Gesprächs ist Töchterchen Isabella krank, immer wieder ist Claudio Vurro in Gedanken bei ihr: „Ich leide da gleich immer zehnmal mehr mit“, erklärt er und betont: „Meine Familie ist für mich das Wichtigste, ich liebe meine Kinder über alles.“ In seine Familie investiert er, neben seiner Arbeit, seine ganze Energie.

Und auf seinen beruflichen Werdegang, die Entscheidung schnell auf eigenen Beinen zu stehen, ist Claudio Vurro stolz: Seine Ausbildung bei Saturn schließt er mit 1,0 ab, bleibt danach weiter bei dem großen Elektrofachmarkt und nutzt jede Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Zwischenzeitlich arbeitet er vier Jahre in Hagen, kommt dann aber wieder zurück nach Iserlohn – als Gesamtverkaufsleiter der Niederlassung. „Ich kann mit Stolz auf sieben Jahre schwarze Zahlen blicken“, berichtet er.

Am wichtigsten ist ihm aber etwas anderes: seine Mitarbeiter. Natürlich müsse im Endeffekt das Ergebnis stimmen, aber solange alle an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen, klappe das auch. Eine Einstellung, die er auch in der Iserlohner Verwaltung weiterverfolgen will: „Ich bin immer da für meine Mitarbeiter und habe ein offenes Ohr, jeder kann mit seinen Sorgen und Nöten jederzeit zu mir kommen.“

Es sei wichtig, dass alle mit Leidenschaft zur Arbeit gehen und der Job positiv auslaste, gemeinsame Ziele stehen an oberster Stelle, aber auch das Nutzen von Symbiosen.

Bedeutend sei es dabei erstmal nicht, ob Fehler gemacht werden oder nicht. „Wenn es falsch ist, bringt es einen weiter“, findet Vurro. Eine wichtige Lektion, die er auch seinem Sohn beibringt: aus Fehlern lernt man. Was man (noch) nicht kann, kann man lernen – für Vurro zum Beispiel beim Heimwerken. Und: die Gedanken und Ideen anderer anhören. Eine Einstellung, die er selbst pflegt: „Den Iserlohnern ist zum Beispiel die Stadt nicht egal, wir brauchen nur einen Kapitän.“

Dem 39-Jährigen sind Traditionen wichtig. Dazu gehört neben den familiären Traditionen, wie Geburts- und Feiertagen, aber auch die Erinnerung an seine Wurzeln in Italien – und das nicht nur mit dem leckeren italienischen Essen sonntags bei seiner Mutter: „Ein Pass ist mir egal, ich will zu dem stehen, was mir wichtig ist.“ Er sei stolz auf Europa und sei „gerne Italiener und gerne Deutscher“. Iserlohn zu verlassen habe dabei nie zur Debatte gestanden. Hier sei seine Familie, hier fühle er sich wohl, aus alter und neuer Heimat sei eine Heimat geworden: „Ich will hier mit Sicherheit alt und grau werden.“

Und weil ihm Iserlohn so am Herzen liegt, will er noch mehr tun und Bürgermeister werden. Die Hälfte seines Gehaltes spenden, weil es der Stadt zu Gute kommt, den verschiedenen Kulturen und Vereinen. Bei dem was er sage und schreibe, sei er immer ehrlich. „Mir ist das wirklich von ganzem Herzen wichtig.“