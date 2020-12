Christophery-Erhalt soll 4,1 Millionen kosten

Es war zuletzt still geworden in Sachen Erhalt der ehemaligen Christophery-Immobilie an der Oberen Mühle. Rathaus, Schillerplatz, Wissenscampus und Veranstaltungshalle – städtebaulich gingen andere Projekte und Vorhaben vor. Nun allerdings könnte das Thema wieder an Fahrt gewinnen. Bereits für die Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstag, 3. Dezember, ist eine Beschlussfassung vorgesehen.

Laut der Drucksache würde die Verwaltung dabei unter verschiedenen möglichen Varianten den Erhalt der Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und von 1934 sowie den Abriß von Lager und Gießereianbau sowie des Bürogebäudes aus den 70er Jahren präferieren. Kostenpunkt: 4,1 Millionen Euro, wobei der Anteil der Stadt lediglich bei 820.000 Euro liegen würde, gestaffelt je zur Hälfte auf die Jahre 2021 und 2022. Den Großteil der Kosten würde der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) tragen.

Andere Großprojekte gehenfür die Verwaltung vor

Wie mehrfach berichtet, ist das Gelände unter anderem mit Mineralölkohlenwasserstoffen und Schweröl belastet, die eine umfängliche Sanierung erforderlich machen. Erst im Mai 2020 wurde durch ein Gutachten überhaupt erst klar, dass eine Rettung der städtebaulich wertvollen Gebäudeteile grundsätzlich möglich und realistisch ist. Von der genannten Summe von 4,1 Millionen Euro würden 1,8 Millionen auf Abbruchmaßnahmen und 2,3 auf Sanierungsarbeiten entfallen.

„Bei Erhalt der Gebäude muss in Zusammenarbeit mit einem Statiker ein Konzept zur Gewährleistung der Standsicherheit während des im Innenhof erforderlichen Bodenaushubs und Rückbaus der unterirdischen Anlagen erarbeitet werden“, heißt es in der Drucksache. „Zum Schutz zukünftiger Nutzer ist bei einem Erhalt (...) die Luft im Bereich der Kellergeschosse daraufhin zu überprüfen, ob leichtflüchtige Schadstoffe, die sich unterhalb der Gebäude befinden, in diese eindringen und im Falle des Einatmens eine Gefahr für diese darstellen“, heißt es weiter. „Im Falle eines Rückbaus von Gebäuden oder Gebäudeteilen wäre aus bodenschutz-rechtlicher Sicht neu zu bewerten, ob nach der Entsiegelung eine Auskofferung von schadstoffbelasteten Böden erfolgen muss.“

Ungeklärt bliebe im Falle eines positiven Votums des Ausschusses, wie das Objekt nach der Altlastensanierung genutzt werden wird. Klar ist lediglich, so steht es im dritten Beschlussvorschlag in der Vorlage: „Eine Nutzung für Zwecke der Stadtverwaltung kommt anderer städtebaulicher Großprojekte nicht in Betracht.“

Die Verwaltung will sich stattdessen um eine Vermarktung bemühen und gibt sich dahingehend optimistisch: „In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach Interesse von verschiedenen Institutionen und Investoren an dem Grundstück (...) geäußert.“ Wohnungen, ein Studentenwohnheim, Sporteinrichtungen seien denkbar. „Grundsätzlich erfüllt das Christophery-Gelände häufig die Voraussetzungen an Größe und Lage bevorzugt gesuchter Objekte“, heißt es in Bezug auf Investorenanfragen.

Gelände hat Schlüsselrolle für südliche Innenstadt

Es sei davon auszugehen, dass nach erfolgter Sanierung im Zuge einer Ausschreibung geeignete Interessenten oder Investoren gefunden werden könnten. Dem Gelände/Gebäude käme bei der gewünschten Steigerung der Attraktivität der südlichen Innenstadt in jedem Fall aber eine Schlüsselrolle zu, weshalb der Fokus eindeutig auf dem Erhalt der Bausubstanz liegen soll.