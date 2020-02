CDU fordert Baustraße für JVA

Drüpplingsen. Die CDU Hennen-Kalthof fordert, das mögliche Anlegen einer Baustraße für den im Zuge des Neubaus der JVA anfallenden Baustellenverkehr konsequent zu prüfen.

Dies schreibt die Partei nun in einem offenen Brief. Bei einem Ortstermin an der Mühlenstraße (wir berichteten) habe man den deutlichen Wunsch der Anwohner vernommen, dass der Bauverkehr möglichst über eine separate Baustraße geführt werden solle, heißt es darin. Bei dem Termin hatte ein Mitarbeiter der Verwaltung allerdings mitgeteilt, dass dies genehmigungsrechtlich die komplizierteste Option sei. „Auch wenn wir so ein Abwägen in der Verwaltung ausdrücklich begrüßen, bevor ein unnötiger Aufwand entsteht, möchten wir in diesem Fall bitten, doch noch einmal diese Option nachdrücklich zu prüfen“, schreibt die CDU. „Wir bitten, die entsprechenden Gespräche mit dem BLB als Baulastträger, als auch den Beteiligten (Märkischer Kreis, Grundstücksbesitzer) zu führen, mit dem Ziel, dass diese Baustraße, im Interesse der Anwohner, vom BLB realisiert wird.“

Es gehe bei dem Umbau der JVA um eine Baustelle, die nicht in zwei Monaten abgeschlossen sein werde, sondern um eine langjährige Bauphase, bei der die Anwohner zweifelsohne mit Einschränkungen leben müssten. „Aber gerade an dieser Stelle, wo es Hoffnung gibt, die Einschränkung zu reduzieren, bitten wir diese Option als Verwaltung zu favorisieren und dem BLB als die Wunsch-Option nachdrücklich nahezulegen.“