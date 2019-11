CD-Premiere auf Hennener Weihnachtsmarkt

Hennen. Am 7. und 8. Dezember gibt es wieder Budenzauber auf dem Marktplatz in Hennen, der stattliche Baum wurde bereits mit Liedern begrüßt.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch in Hennen eine Zeit mit besonderen Highlights. Dazu gehört selbstverständlich der geschmückte Weihnachtsbaum, der am Montag erstmals mit einem gemeinsamen Singen und einem voradventlichen Beisammensein bei Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen ins rechte Licht gerückt wurde.

Gut acht Meter Hoch ist der Baum, der von Walter Schulte-Düingsen gestiftet und gemeinsam mit Dirk Gehrmann und Team aufgebaut wurde. „Macht hoch die Tür“ oder „O Tannenbaum“ – es war ein schöner Abend, zu dem sich eine durchaus beachtliche Anzahl Hennener am Dorfplatz versammelten. Begrüßt hatte sie zuvor der 2. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Hennen, Dietmar Bräunig.

Ein weiterer optischer Hinweis auf die bevorstehende Weihnachtszeit: In den beiden Kreisverkehren der Hennener Straße erleuchten auf Initiative der Werbegemeinschaft Hennen die neu installierten Lichtkränze, wie auch im Iserlohner Zentrum. Viele Hennener Unternehmen haben als Sponsoren dieses Projekt ermöglicht.

Auch neue Ausstellersind dabei

Und am Samstag, 7. Dezember (14 bis 21 Uhr) und Sonntag, 8. Dezember (12 bis 18 Uhr) bringt der mittlerweile 12. Weihnachtsmarkt viel Flair nach Hennen. Die Weihnachtsmarktbesucher können für einige Stunden den Alltag vergessen und ihre Sinne verzaubern lassen von der gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre unter dem großen, beleuchteten Weihnachtsbaum mitten auf dem Marktplatz. In den liebevoll dekorierten Marktzelten bieten Aussteller Handgefertigtes für die Weihnachtszeit, Geschmackvolles für Innen und Außen sowie verführerische Köstlichkeiten und laden ein zum entspannten Bummeln.

Neu gewonnene Aussteller bieten ausgewählte Geschenkideen zum Bewundern und Erwerben: mit feinsten Kreuzstichen verzierte Grußkarten, Seife von Alpakahaaren und selbstgestrickte Socken aus Alpakawolle, handgefertigte Weihnachtsdekorationen und Geschenkideen aus Stoff, Naturholzarbeiten aus Holz für Innen und Außen sowie feinste Spirituosen nach alten Rezepturen. Das individuelle Angebot mit Floristik, handgefertigtem Schmuck, Süßigkeiten, Kerzen, leckeren Teesorten für jede Geschmacksrichtung, Kuschelkissen, Krabbeldecken und Weihnachtsbackwaren runden das Bild des Weihnachtsmarktes ab.

Die Weihnachtsmarktbesucher finden sicherlich den einen oder anderen Kunstgegenstand für zu Hause oder für ein nettes Weihnachtsgeschenk. Und weil der Besuch des Weihnachtsmarktes hungrig macht, wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm rundet den Weihnachtsmarkt ab (siehe Infokasten).

Der Weihnachtsmannbesucht auch die Altenheime

Zusätzlich wird ein Ballonkünstler die Kinder unterhalten, auch der Weihnachtmann hat seinen besuch angekündigt. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmann in einer Pferdekutsche durch den Ort fahren und zunächst die Bewohner der Altenheime „Haus St. Martin“ und „Meta Bimberg Haus“ besuchen und einen Nikolaussack mit Knabbereien überreichen. Danach geht es weiter zum Marktplatz, wo der Weihnachtsmann auf der Bühne an die Kinder seine Geschenke verteilt.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr gibt es wieder als Highlight ein Konzert am Samstagabend. Das „DreamTeam“ mit Joana Toader und Jens Dreesmann wird am Samstag mit seinem Programm die „Christmas Party“ von 19 Uhr bis 22 Uhr gestalten. Sie werden legendäre Weihnachts-Klassiker aus Pop, Soul und Swing interpretieren. Mit ihrem typischen Gesangs-Sound wird das „DreamTeam“ eine besondere Wohlfühl-Atmosphäre und weihnachtliche Stimmung verbreiten. Grundlage des weihnachtlichen Konzertes ist übrigens die CD „Its christmas time“, die erste CD überhaupt, die Jens Dreesmann und Joana Toader als „DreamTeam“ aufgenommen haben. Einstudiert wurden die Songs übrigens in getrennten Studios. Während Dreesmann seinen Part im eigenen Studio einstudiert hat, stand Joana Toader in Hamburg im Studio, beides wurde dann abgemischt. Erhältlich ist die CD bei „Scoppa“ in Iserlohn und bei Krieter in Hennen.

Wir verlosen drei Weihnachts-CDs vom „DreamTeam“. Wer Interesse hat, kann bis Donnerstag, 28. November, eine E-Mail mit dem Stichwort „DreamTeam“ an red.iserlohn@ikz-online.de schicken.