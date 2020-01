Iserlohn. Donnerstag, 9. Januar, um 15 Uhr

Café „Miteinander“ öffnet seine Türen

Auch im Jahr 2020 öffnet das Café „Miteinander“ wieder einmal im Monat seine Türen, um für die Bevölkerung eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie vom Alltagsstress entspannen, sich mit netten Leuten unterhalten und einfach abschalten kann – und das bei leckeren Kuchen und Kaffee. Nächster Treffpunkt ist am kommenden Donnerstag, 9. Januar, um 15 Uhr in den Räumen der Christlichen Gemeinde „Auf der Emst“ in der Handwerkerstraße 15. Das Mitarbeiterteam des Cafés freut sich über jeden einzelnen Gast.