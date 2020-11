Büro statt Bühne: Harte Zeiten für Iserlohner Künstler-Paar

Iserlohn. Robin Beckmann ist freiberuflicher Musiker, Lilian-Felicitas Prodlu Schauspielerin. Was der Lockdown mit ihnen macht und was sie sich wünschen

Eigentlich würde Robin Beckmann heute Abend in Kamen auf der Bühne stehen, seine Freundin Lilian-Felicitas Prodlu zeitgleich in Hagen. Er ist freiberuflicher Musiker, sie ausgebildete Schauspielerin. Doch an Bühnenauftritte ist aktuell nicht zu denken, der Lockdown macht ihnen – und allen anderen Kulturschaffenden – einen Strich durch die Rechnung. Eine harte Zeit – aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Die Vorzeichen bei den beiden sind durchaus unterschiedlich – und trotzdem trifft die Corona-Pandemie beide ähnlich hart. Robin studiert aktuell im Master und arbeitet als Werkstudent im Stadtmarketing Iserlohn. Seit er klein ist, macht er Musik. Mit Singer-Songwriter-Musik macht er sich in der Region einen Namen und tritt in Iserlohn und Umgebung mittlerweile regelmäßig auf Veranstaltungen oder Konzerten auf. Mal mit einer Band, mal solo – aber immer nur nebenberuflich.

Schauspielerin hat alles auf eine Karte gesetzt

Lilian-Felicitas Prudlo ist Schauspielerin. Aufgrund des Lockdowns hat sie einen Job in einer Werbeagentur angenommen. Foto: Privat

Bei Lilian sieht das etwas anders aus. Sie hat sich voll und ganz der Schauspielerei verschrieben, hat alles auf eine Karte gesetzt. Nach der Ausbildung an der Kölner Schauspielschule Arturo und ersten kleineren Engagements sollte 2020 ihr Jahr werden. „Ich hatte viele Castings und sollte eigentlich auch am Lutz in Hagen spielen“, sagt sie. Doch dann kommt der erste Lockdown, alle Produktionen werden eingestellt. „Bis Ende April waren dann meine Ressourcen aufgebraucht und ich musste mich umschauen“, erzählt sie. Durch eine glückliche Fügung bekommt sie einen Job als Grafikdesignerin in einer Werbeagentur angeboten. Sie schlägt zu: Büro statt Bühne. Zumindest erst einmal.

Auch Robin wird von dem ersten Lockdown überrascht, viele Konzerte und Veranstaltungen fallen aus. „Natürlich fehlen dadurch auch Gelder, mit denen man Anschaffungen plant“, sagt der 29-Jährige. In existenzielle Not sei er aber nicht geraten – auch nicht durch den zweiten Lockdown.

Bei vielen anderen – meist hauptberuflichen – Kollegen sehe das anders aus. Die Ängste und Sorgen in der gesamten Branche seien groß. „Ich hoffe einfach, dass ich mit allen in Zukunft noch weiter zusammenarbeiten kann“, sagt der Musiker, der sich ein zielgerichteteres, nachhaltigeres Konzept an finanzieller Unterstützung für Kulturschaffende wünscht. „Wir sind das Land der Dichter und Denker. Und ausgerechnet hier herrscht aktuell eine gewisse Konzeptlosigkeit.“

Lebensgefühl war ganz kurz da und dann auch wieder weg

Die von der Bundesregierung vorgesehene Soforthilfe für Künstler und Kulturschaffende sieht vor, dass wer wegen der Corona-Beschränkungen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche Umsatzeinbußen erleidet, 75 Prozent der Einnahmeausfälle vom Bund erstattet bekommt – die erwarteten Einnahmen richten sich dabei nach den Einkünften aus dem Vorjahresmonat November. „Bei mir war der November 2019 ein guter Monat“, sagt Lilian. Wer aber damals keine Aufträge hatte, weil die Tour oder das Engagement schon vorbei war oder er sich eine Auszeit gegönnt hat, der geht mehr oder weniger leer aus.

Doch auch abseits der ganzen finanziellen Aspekte ist die aktuelle Situation für Robin und Lilian eine schwierige. Ihnen fehlt nämlich das, was sie so sehr lieben: auf der Bühne zu stehen. „Als ich im Juni das erste mal nach dem Lockdown einen Auftritt spielen konnte, war dieses besondere Lebensgefühl sofort zurück“, sagt Robin, der bei vier öffentlichen Veranstaltungen und einigen Privatfeiern gespielt hat. Normalerweise wären es um die 40 Auftritte gewesen.

Alles aus Liebe zur Kultur

„Wir hatten eine Aufführung im Juni. Da habe ich schon gemerkt, wie sehr mir das fehlt“, sagt Lilian. Zwar sei es aufgrund der Visiere und den Abstandsregeln bei weitem nicht das gleiche gewesen wie sonst, aber sie habe immerhin spielen können, das tun können, was sie liebt. Aktuell bleiben ihr nur die Proben. Und die Hoffnung, dass es am 12. Dezember mit „Mädchen wie die“ im Hagener Lutz-Theater losgehen kann. „Ich gehe momentan ganz normal acht Stunden arbeiten und abends wird dann immer noch geprobt“, erzählt sie. Eine extreme Doppelbelastung, die die 25-Jährige in Kauf nimmt, ohne zu wissen, ob die Premiere überhaupt stattfinden kann.

Aber da ist sie halt diese Liebe. Diese Liebe zur Kultur. Genau wie bei Robin. Bleibt zu hoffen, dass sie die bald wieder ganz ohne Einschränkungen ausleben können. Und es dann wieder heißt: Bühne statt Büro.