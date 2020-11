Bürgermeister Joithe Schirmherr bei Wunschbaum

Iserlohn. Aufgrund von Corona gibt es Änderungen im Ablauf der Aktion zu beachten.

Der frisch gebackene Bürgermeister Michael Joithe übernimmt die Schirmherrschaft für die diesjährige Wunschbaum-Aktion, wie er mit Organisatorin Sylvia Olbrich (Die Grünen/Flüchtlingshilfe) bei seinem ersten offiziellen Pressetermin seit seiner Amtseinführung bekanntgab. „Und ich werde auch wieder bei der Ausgabe mitmachen, so wie schon in den vergangenen zwei Jahren.“

Die Ausgabe – und das ist sicher eine gute Nachricht – wird in jedem Fall stattfinden, selbst wenn der Lockdown in den Dezember hinein verlängert werden sollte. „Wir werden das draußen machen und dazu Pavillons aufbauen“, erklärt Sylvia Olbrich. Weil diesmal aufgrund von Corona die bekannten Flyer nicht wie sonst etwa im Rathaus ausgelegt werden können, laufen diesmal alle Strippen in den Räumen der Flüchtlingshilfe an der Hans-Böckler-Straße 13 zusammen – und online. Ist der Wunschbaum, an dem die Wünsche von Kindern aus nachweislichsozial schwachen Familien aufgehängt werden, bislang im Advent durch Geschäfte und über Weihnachtsmärkte „getourt“, so wird das nun nicht möglich sein. Diesmal könne Wünsch gewissermaßen digital „abgepflückt“ werden, wie Sylvia Olbrich erklärt.

Teilnahme online und auch ganz analog möglich

Für all jene, die weniger online-affin sind, stehen Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe bereit, wer möchte, kann auch dort anrufen und besprechen, wie eine Teilnahme möglich wäre. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, zu der man sich hinzufügen lassen kann, Videoanrufe sind ebenfalls möglich. In den Räumen der Flüchtlingshilfe warten zwei Mitarbeiter auf Unterstützer der Aktion.

Hier nochmals der Teilnahmemodus: Berechtigt sind Kinder bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres, deren Familien Hartz IV, Grundsicherung oder sonstige Leistungen beziehen. Wunschzettel können noch bis zum 30. November persönlich bei der Flüchtlingshilfe ander Hans-Böckler-Straße 13 abgegeben werden. Die Ehrenamtlichen sind wie erwähnt erreichbar unter 0176/21972564 und per E-Mail an info@wunschbaum-iserlohn.de. Auf wunschbaum-iserlohn.de werden die Wünsche präsentiert. Geschenke können vom 15. November bis zum 15. Dezember virtuell „gepflückt“ werden. Geldspenden werden erbeten an die Kontonummer DE93 4455 00450018 0838 57 bei der Sparkasse Iserlohn.