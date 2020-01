Bürger vor bösen Taxifahrern schützen?

Die zahlreichen Partys um die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel haben die nächtliche Situation rund um die „Schauburg“ an der Hans-Böckler-Straße noch einmal verschärft. Sonst hätte sich Leserin Natalie Ganievski wohl nicht die Mühe gegeben, um in einem ausführlichen Leserbrief auf ein angebliches „Katz-und-Maus-Spiel“ zwischen Polizei und Taxifahren aufmerksam zu machen.

Eine Polizeistreife, so schreibt unsere Leserin, sei am vergangenen Samstag wiederholt aufgetaucht, um vor der Diskothek „Schauburg“ stehende Taxifahrer zu verscheuchen. „Die Beamten drehten eine sichtbare Runde um Ohl und Gerichtstraße und verschwanden für fünf bis 15 Minuten, bis sich die Taxifahrer wieder vor die Diskothek trauten. Das Schauspiel wiederholte sich bis fast halb sechs Uhr morgens“, schreibt Natalie Ganievski, die sich fragt, warum dies sein müsse.

„Kleinunternehmerhaben es nicht einfach“

Gerade in einer Zeit, in der es Kleinunternehmer nicht einfach hätten, sagt Natalie Ganievski, die selbst einige Jahre mit einem Taxiunternehmer verheiratet gewesen ist. „Um was geht es hier genau? Die Bürger dieser Stadt vor den bösen Taxifahrern zu schützen? Oder das Recht der Straßenverkehrsordnung mit allen Mitteln durchzusetzen?“, fragt die Iserlohnerin, die über jahrelange Erfahrungen in der Taxi-Branche verfügt.

Für Christoph Hüls, Sprecher der Iserlohner Polizei, ist die Antwort auf diese Fragen ganz einfach. „Hier auf der Straße stehen zu bleiben, stellt einfach eine viel zu große Gefahr dar“, sagt Hüls, der von einem Katz-und-Maus-Spiel nichts wissen will. „Natürlich kommen wir hier mehr als einmal in der Nacht vorbei, und wir sehen auch, dass hier Taxis trotz absolutem Halteverbot vor der ,Schauburg’ stehen. Und zwar nicht nur ein Wagen, sondern nicht selten hoch bis zu Kreuzung.“ Wenn dann noch jemand in der Dunkelheit und vielleicht auch noch zu schnell den Ring herunter gefahren käme und ein Fahrgast von der Straßenseite auf den Rücksitz steigen wolle, könne es hier lebensgefährlich werden. „Nicht umsonst ist dort kein Taxiplatz eingerichtet“, sagt der Polizeisprecher.

Den Beamten, die in den Nächten auf den Straßen für Sicherheit sorgen sollen, bescheinigt Hüls generell Augenmaß: „Wir verwarnen die entsprechenden Fahrer zunächst, wenn uns aber jemand zum wiederholten Male auffällt, wird er auch zur Kasse gebeten“, sagt Hüls.

„Die Fahrer, die am Ohlstehen, gucken in die Röhre“

Auch der Vorsitzende der Iserlohner Taxivereinigung, Michael Camatta, weiß, warum er und seine Kolleginnen und Kollegen dort nicht stehen dürfen. „Erstens ist es viel zu gefährlich, an dieser Stelle nachts mitten auf der Hauptdurchgangsstraße auf Kunden zu warten.“ Und zweitens dürften Taxen ohnehin nur an ausgewiesenen Plätzen auf Fahrten warten. Ihm sei schon klar, dass viele Kundinnen und Kunden am liebsten direkt an der Diskothek ins Auto steigen würden. „Gleichzeitig aber gucken die Fahrer, die auf den richtigen Stellplätzen weiter oben am Parkhaus und am Ohl auf Kundschaft warten, in die Röhre.“

Der Aufruf im Brief unserer Leserin an die Redaktion klingt vernünftig: „Liebe Taxifahrer, kommuniziert miteinander.“ Ein „gegeneinander Arbeiten der Taxiunternehmer in Iserlohn“ habe sie vor einigen Jahren am eigenen Leib gespürt. Zu Ende gedacht bedeutet dies aber auch, dass sich alle an dieselben Regeln halten sollten. Und die besagen nun mal, dass wartende Taxen vor der Schauburg nichts zu suchen haben.

Die nächsten Taxiplätze, daran erinnert Polizeisprecher Hüls, seien nur fünf Gehminuten entfernt gegenüber der Parkhauseinfahrt und am Poth zu finden.