Briefwahlpannen in Iserlohn: Wahlwiederholung oder nicht?

Iserlohn. Nach der Wahl häufen sich die Beschwerden rund um die Briefwahl, auch Neuauszählung und Wahlwiederholung werden gefordert. Aber wie geht das?

Für Spannung bis zur letzten Sekunde hat die Auszählung der Stimmzettel der Stichwahl am Sonntagabend gesorgt. Doch nicht nur das knappe Ergebnis mit 36 Stimmen Unterschied sorgte für erhitzte Gemüter, auch die Rufe nach „Wahlbetrug“ wurden immer lauter – sowohl in den sozialen Medien, als auch im Postfach der Heimatzeitung. Bereits im Vorfeld hatten Wählerinnen und Wähler von Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen berichtet, die seitens der Stadt auch bestätigt wurden (wir berichteten).

„Ich will niemanden aufmischen oder das Ergebnis anzweifeln, aber diese Unregelmäßigkeiten sollten abschließend geklärt werden“, meint dazu beispielsweise unser Leser Herbert Müller. Er selbst berichtet von Schwierigkeiten bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen seiner Mutter, die bereits 101 Jahre alt ist. Diese seien zwar versandt worden, seien im Pflegeheim, in dem seine Mutter lebt, jedoch nie angekommen. Im Wahlamt habe man ihm nicht weiterhelfen können, berichtet Müller. Und auch bei der Eingabe des Alters von 101 Jahren sei es in seinem Beisein zu Schwierigkeiten gekommen: „Bei der Abholung der Briefwahlunterlagen streikte plötzlich der Pc, als die Mitarbeiterin das Geburtsdatum eingab.“ Dies sei eine weitere Ungereimtheit, die sich in die Geschichte dieser „verkorksten Wahl“ einreiht.

Antrag auf Neuauszählung erst nach Bekanntmachung des Ergebnisses möglich

Seine Beschwerde hat Herbert Müller auch der Stadt zukommen lassen. „Die sind vermutlich selbst irritiert, was da schiefgelaufen ist“, so seine Vermutung. Auch Heimatzeitungsleser Eckehardt Schröder berichtet von Unregelmäßigkeiten in seinem persönlichen Umfeld. Auch ihm gehe es in keinem Fall um eine Anfechtung des Ergebnisses. Dennoch sei eine Aufklärung unausweichlich: „Das muss verwaltungstechnisch einwandfrei laufen. Dass das Ergebnis jetzt so knapp ist, macht die Ereignisse natürlich besonders brisant.“

Damit eine Neuauszählung beziehungsweise eine Überprüfung des Ergebnisses möglich ist, muss zuerst im Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl bestätigt werden. Mit der Bekanntmachung des Ergebnisses sei es dann laut Auskunft der Stadt für Einzelpersonen, Parteien oder auch die Aufsichtsbehörde möglich, einen Einspruch einzulegen. Der Wahlprüfungsausschuss tagt nach seiner Konstituierung am 10. November, und stellt fest, in welchen Wahlbezirken gegebenenfalls eine Neuwahl stattfinden muss. Bei Unregelmäßigkeiten in der Hälfte der Bezirke findet eine Neuwahl statt. Auf Basis der Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses fällt dann der Rat die Entscheidung. Der Wahlausschuss findet heute um 17 Uhr statt.