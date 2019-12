Brandschutz wird ein immer größeres Thema

Besucher des Rathauses werden derzeit kaum etwas merken. Das Foyer ist unverändert. Wenn man aber eine Treppe höher in Richtung Ratssaal geht, steht man plötzlich vor einer nagelneuen Wand aus Gipskarton mit Glastür, die den Flur von der Wendeltreppe zum unteren Nebeneingang trennt – zweiter Rettungsweg ist das Stichwort. Der Ratssaal hatte bisher offensichtlich noch keinen.

Das ist eine von vielen kleineren Maßnahmen, die derzeit zur Brandschutzertüchtigung des Rathauses umgesetzt werden, wie Claudia Zawada, Leiterin des Kommunalen Immobilien-Managements (KIM) im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Alle 14 Tage treffe man sich mit den externen Brandschutz-Gutachtern und Fachingenieuren, um die Mängelliste abzuarbeiten – ein sehr langwieriger und arbeitsintensiver Prozess, für den Claudia Zawada derzeit eigens eine ihrer Mitarbeiterinnen freigestellt hat.

Bekanntlich mussten die fünfte und sechste sowie die Hälfte der vierten Etage des Rathauses aus Brandschutzgründen geräumt werden. Die Mitarbeiter sind inzwischen alle woanders untergekommen, teilweise in den freien Räumen des Schulkomplexes am Wiesengrund, teilweise im Rathaus, indem Besprechungsräume in Büros umgewandelt und alle räumliche Kapazitäten ausgeschöpft wurden. „Wir sind enger zusammengerückt“, sagt die KIM-Chefin. Ob noch weitere Bereiche des Rathauses geräumt werden müssen, ist nach wie vor offen – auch das ist Teil des Prozesses, der derzeit läuft.

Klassen wurden gesperrt, weil der Flur zu lang war

Brandschutz ist generell in den letzten Jahren ein immer größeres Thema geworden, wie auch Baurat Thorsten Grote sagt, nicht erst seit den für Iserlohn sehr spektakulären und unerfreulichen Schließungen des Jugendzentrums und von Teilen des Rathauses. Die Sicherheitsanforderungen würden immer höher, die Ordner der neuen Verordnungen immer dicker.

„Wir versuchen all das mit Augenmaß anzugehen“, sagt Grote und widerspricht vehement dem Eindruck, die Mitarbeiter der Stadt liefen herum auf der Suche nach irgendwelchen Mängeln, um den Bürgern das Leben schwer zu machen. Er muss aber hinzufügen, dass das Augenmaß leider immer stärker eingeengt werde. Und wenn dann etwas zutage trete, müsse die Stadt nun mal schnell handeln. Am Ende gehe es schließlich auch immer um haftungsrechtliche Fragen, bei denen schlussendlich eine Person in der Verantwortung stehe.

Problematisch und schwierig sei beispielsweise, dass inzwischen immer öfter Verordnungen erlassen würden, die nicht nur für Neubauten gelten, sondern den Bestandsschutz aushebeln und sofort für alle – auch ältere öffentliche Gebäude – gelten. Als Beispiel führt Grote eine Verfügung an, nach der Flure, die nur einen Zugang haben, nur noch zehn anstatt 15 Meter lang sein dürfen.

Dann hieße es zu prüfen, ob es solche Fälle in irgendeiner Schule, einem Kindergarten oder einem anderen städtischen Gebäude gibt. In der Grundschule am Wiesengrund hat die Baubehörde dann Flure von zwölfeinhalb Metern Länge gefunden. Drei Klassenräume mussten vorübergehend still gelegt werden und mit neu eingezogenen Wänden wurden schnelle Lösungen gefunden. All das koste natürlich Zeit und Arbeitskraft.

Neueste Auflagen greifen bei einer Nutzungsänderung

Problematisch kann es auch immer werden, wenn eine Nutzungsänderung anliegt. Wenn ein Kindergarten zum Beispiel wächst, zum Familienzentrum mit deutlich erhöhtem Publikumsverkehr wird und womöglich fremden Gruppen in den Abendstunden als Vereinsheim dient. Das ist nur ein konstruiertes Beispiel und kein konkreter Fall aus Iserlohn. Aber in einem solchen Fall stünde eine baurechtliche Nutzungsänderung an und in diesem Zuge auch eine Ertüchtigung nach neuesten brandschutztechnischen Auflagen.

Dieses Schicksal hat bekanntlich das JuZ am Karnacksweg ereilt. Die Baugenehmigung gilt dort eben nur für ein Jugendzentrum, nicht aber für eine so umfangreiche Fremdnutzung mit Konzerten mit bis zu 200 Besuchern. „Die Nutzung hat sich da ein wenig verselbstständigt“, sagt Claudia Zawada. Hier muss nun nicht nur eine Nutzungsänderung erfolgen, sondern das alte Gebäude muss brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Wie das am Ende aussieht, ob eine Außentreppe angebaut werden muss oder kann, ist auch hier noch im Fluss, wie Claudia Zawada sagt. Der Denkmalschutz ist mit im Boot, weswegen alles etwas komplizierter wird.

Erfassung der tatsächlichen Nutzung sämtlicher Gebäude

Um einen solchen Fall nicht noch einmal zu erleben arbeitet KIM derzeit die Liste der knapp 250 städtischen Gebäude ab, um den genauen Stand der derzeitigen Nutzung zu erfahren. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass noch ein ähnlicher Fall wie im Jugendzentrum auftritt, sagt Thorsten Grote. Ein Blick auf die Liste der Gebäude verrät, dass es sich hauptsächlich um Schulen und Kindergärten, Jugendtreffs, Turnhallen und Sportstätten, Museen und andere Kultureinrichtungen handelt. Ein großes öffentliches Gebäude mit einer ähnlich bunten Nutzung wie im JuZ gibt es kein zweites Mal. Und grundsätzlich gelte natürlich, dass in allen öffentlichen Gebäuden, vor allem in Schulen und Kindergärten, regelmäßig eine „Brandverhütungsschau“, wie es im Amtsdeutsch heißt, durchgeführt wird. Und die nehmen die KIM-Mitarbeiter sehr ernst. Über eine solche Begehung sind letztendlich ja auch die Mängel im JuZ erkannt worden.