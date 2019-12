Blühwiesen und mehr Stadtbäume

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) möchte gleich mehrere Problemfelder mit grundlegenden Planungen einer Lösung zuführen. Und der Verwaltungsrat machte jetzt den Weg dafür frei, dass entsprechende Konzepte erarbeitet beziehungsweise auch Maßnahmen umgesetzt werden können.

Ein Thema, bei dem bereits die Umsetzung beschlossen worden ist, sind sogenannte Blühwiesen. 20.000 Quadratmeter Wiesenfläche sollen im kommenden Frühjahr (März/April) entsprechend bearbeitet werden. Und da der SIH dazu aktuell noch nicht über die nötigen Maschinen verfügt, sollen bei der Umsetzung örtliche Landwirte mit ins Boot geholt werden, wie SIH-Vorstand Axel Raue im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtete. Angedacht sind beispielsweise Flächen in Iserlohn im Bereich Alexanderstraße, Baarbach, Schulzentrum Hemberg oder an der Rahlenbeckallee, in Hemer im Bereich Urbecker Straße, Goethestraße oder Bahnhofstraße. Raue betont, dass es sich dabei nicht um einen einmaligen Effekt handeln solle, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Gearbeitet werden soll daher mit einer speziellen regionalen Saatgut-Mischung, die 46 unterschiedliche mehrjährige Stauden und dazu noch zehn einjährige Blumen umfasst.

Auch Rasenflächensoll es weiterhin geben

Raue sieht in der Maßnahme einen wichtigen Schritt für die Pflanzen- und der damit auch verbundenen Insektenvielfalt. Das derzeit praktizierte Mulchverfahren, bei der Wiesen mehrfach im Jahr gemäht würden und der Rasenschnitt auf der Wiese verbleibt, sorge für Nährstoffeintrag. Genau dieser sei aber für Pflanzenvielfalt eher schädlich. Denn es seien nährstoffarme Böden, die für Vielfalt sorgen würden. Die Blühwiesen würden daher nur einmal zum Ende der Wachstumsperiode gemäht, der Schnitt gewendet, damit sich die Samen lösen können und das Schnittgut dann entfernt und abgefahren. Blühende Blühwiesen sind auch ein optischer Hingucker, abgemähte dann weniger, denn die sind dann anders als klassische Rasenflächen im Winter nicht grün. In der Abwägung sieht Raue die meisten Vorteile aber aufseiten der Blühwiesen. Einerseits werde ein wichtiger Beitrag zur Diversität geleistet, andererseits werde der unterhalt dieser Flächen auch günstiger. Und Raue kündigte ein maßvolles Vorgehen an. So sei es beispielsweise nicht geplant, dass das Seilerseegebiet künftig nur noch aus Blühwiesen bestehen werde. Klassische Rasenflächen für Spiel und Bewegung oder zum Verweilen werde es auch künftig geben.

Patenschaften sollen helfen,den Bestand zu erweitern

Auch Unternehmen sollen dazu animiert werden, einen teil ihrer Rasenflächen in Blühwiesen umzuwandeln. Private Gartenbesitzer können ebenfalls etwas tun. Dazu will der SIH demnächst auf den Wochenmärkten in Iserlohn und Hemer kleine Saatguttüten verteilen.

Nicht nur der Wald hat unter den zu trockenen und zu heißen Sommern 2018 und 2019 gelitten, sondern auch das Stadtgrün und die Stadtbäume. In Iserlohn, so Axel Raue, müssten aktuell 100 irreparabel geschädigte Stadtbäume - dazu zählen Straßenbäume sowie Bäume in Grünflächen und auf Friedhöfen – entfernt werden. Natürlich soll Ersatz her, aber das ist ein teures Unterfangen. Denn da ist nicht nur die Anschaffung der neuen Bäume. Die alten Bäume müssen komplett entfernt und der verwurzelte Boden ausgetauscht werden. Zudem würden Neuanpflanzungen die ersten fünf Jahre eine intensivere Pflege verlangen. Und bei den jetzt zu entfernenden Bäume handele es sich um Schäden aus 2018, Schäden von 2019 würden erst in der kommenden Wachstumsperiode erkennbar. Trockenheit und Wärme, so Raue, hätten zudem nicht nur unmittelbare sondern auch mittelbare Auswirkungen. Schädlinge oder Baumkrankheiten, die bislang eher in Südeuropa aufgetreten seien, würden durch das Klima immer weiter nach Norden wandern, auch zu uns.

Raue rechnet daher mit wachsenden Problemen, die nicht innerhalb des Budgets des Stadtbetriebes zu lösen seien. Um den Bestand der Stadtbäume in Iserlohn und Hemer – allein in Iserlohn sind es 35.000 – quantitativ zu erhalten und nach Möglichkeit noch auszubauen, soll auch die geplante Aktion „StadtBaum“ helfen. Privatleute zu Hochzeiten oder Geburten, Unternehmen oder Vereine werden dabei zu Baumspenden aufgerufen, ein entsprechender Flyer, so Raue, sei bereits in Vorbereitung. Patenschaften von Privatleuten sollen 300 Euro kosten, von Unternehmen 500 Euro. Auf Wunsch kann sich der Spender auch auf einer Steele verewigen. Ein Unternehmer, so Raue, habe ihm bereits zugesagt, zehn Patenschaften zu übernehmen.

Bäume haben eine vielfältige„Wohlfahrtswirkung“

Ein unkontrolliertes Bäumepflanzen werde es aber nicht geben. Vielmehr solle ein detailliertes Stadtbaumkonzept erarbeitet werden. Denn bei der Standortwahl müsse vieles beachtet werden. Die richtige Auswahl zu pflanzender Baumsorten werde immer wichtiger und es müssten die Verläufe von Kanal- und Versorgungsleitungen berücksichtigt werden. Und es könne auch nicht sein, dass städtebaulich gewünschte Sichtbeziehungen durch Bäume verstellt würden. Gleichwohl möchte Raue aber mehr Bäume in der Iserlohner und Hemeraner Innenstadt haben. Bäume seien eine wesentliche Stellschraube, das Innenstadtklima zu verbessern. Raue spricht von einer vielfältigen „Wohlfahrtswirkung“: Schatten, Verdunstungskälte und Luftqualität.

Neue konzeptionelle Ansätze soll es auch ganz allgemein bei den Standards der Grünflächenpflege und beim Thema Sauberkeit in der Innenstadt geben. Ein Bericht dazu folgt.