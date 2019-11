Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

Iserlohn.Hochwertiges Werkzeug entwendeten unbekannte Diebe am Wochenende auf einer Baustelle am Wiesengrund. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachwert bei mehreren tausend Euro.

In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße ein. Sie brachten in mehrere Kellerräume ein und nahmen aus der Waschküche einen Wäschekorb und aus einem Kellerraum eine Fritteuse mit. Wer Angaben zu dem Einbruch und dem Werkzeugdiebstahl machen kann, sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen: 02371/9199-0.