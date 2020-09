Iserlohn. Aus der verschlossenen Handtasche wurde einer 78-Jährigen am Montag die Geldbörse gestohlen.

Einer 78-Jährigen wurde laut Polizeibericht am Montag zwischen 9 und 9.20 Uhr in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Sie trug ihre Umhängetasche mit Geldbörse verschlossen an der Schulter. Als sie gegen 9.20 Uhr an ihrem Auto ankam, stellte sie fest, dass unbekannte Diebe die Tasche geöffnet und die Geldbörse gestohlen hatten.