Iserlohn. Mit dem Führerschein seines Zwillingsbruders saß ein 19-Jähriger am Mittwoch am Steuer eines Fahrzeugs.

Die Polizei stoppte ihn nach eigenen Angaben um 23.30 Uhr an der Westfalenstraße. Beim Datenabgleich gab es Unstimmigkeiten. Außerdem passte der Name auf dem Kärtchen nicht zu den anderen Dokumenten in der Brieftasche des jungen Mannes. Wie sich herausstellte, hat er selbst keinen Führerschein. Familienmitglieder holten Auto und Fahrer ab. Die Polizei schrieb Anzeigen-