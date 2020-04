Polizei Exhibitionist in Iserlohn gefasst, Autodieb wird gesucht

Iserlohn. Die Polizei sucht nach dem Dieb eines schwarzen Porsche Macan, einen 20-Jährigen, der eine Seniorin belästigt hat, haben die Beamten gefasst.

Ein Exhibitionist konnte laut Polizeibericht kurz nach seiner Tat am Donnerstag ermittelt werden. Gegen 16.15 Uhr hatte er eine 83-jährige Iserlohnerin am Bömbergring angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als die Seniorin ihm diesen erklärte, entblößte sich der junge Mann und zeigte sein Geschlechtsteil. Die Frau schrie, und der Täter lief davon. Kurze Zeit später erschien er erneut am Tatort, und die alarmierte Polizei konnte die Identität des 20-jährigen Iserlohners feststellen. Dieser muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.

Außerdem wurde zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 1.50 Uhr ein schwarzer Porsche Macan Kennzeichen MK-JW 603 an der Eichelberger Straße gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.