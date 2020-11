Iserlohn. Eine Wohnung an der Wermingser Straße war das Ziel unbekannter Einbrecher.

Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter laut Bericht der Polizei in eine Wohnung an der Wermingser Straße eingebrochen und haben Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Sie hatten es auf Schmuck abgesehen und hinterließen Sachschaden. Zeugen bittet die Polizei um Hinweise unter 02371/9199-0.