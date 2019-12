Foto: Michael May / IKZ Michael May

Sümmern/Menden. Auf dem Bräukerweg in Richtung Menden ist es am Morgen zu einem Unfall gekommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schwerverletzter nach Kollision

Um kurz nach 6 Uhr ist es in auf dem Bräukerweg zu einem Unfall gekommen. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer aus Menden befuhr den Bräukerweg von Sümmern in Richtung Menden. Ein 35-jähriger Mendener war mit seinem Seat in Gegenrichtung unterwegs. Ungefähr 250 Meter vor dem Kreisverkehr Bräukerweg/Glockenblumenweg kam der 33-Jährige laut Polizei mit seinem BMW nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Seat im vorderen linken Bereich.

Durch die Kollision wurde der Seat nach rechts von seiner Fahrbahn weggedrückt und kam auf dem etwa ein Meter tieferliegenden Feld nach Überschlag zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Menden gebracht. Der verursachende BMW Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstanden etwa 20.000 Euro Sachschaden. Der Bräukerweg war für die Unfallaufnahme bis zum Abtransport der Pkw bis gegen 08.30 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 oder- 7123 entgegen.