Druckreiniger und Fahrrad aus Pavillon in Sümmern gestohlen

Sümmern. Die Polizei fahndet nach einem Dieb, der einen Hochdruckreiniger und ein Trekkingrad aus einem Garten in Sümmern gestohlen haben soll.

In einen Pavillon in Sümmern ist am frühen Dienstagabend ein Dieb eingedrungen. Nach Polizeiangaben verschaffte sich der unbekannte Täter gegen 18 Uhr Zutritt in in den Pavillon im Garten eines Hauses an der Christine-Koch-Straße, indem er eine Wand auftrennte. Gestohlen wurden ein Hochdruckreiniger sowie ein silbernes Trekkingrad der Marke „Bulls“ mit kleinen italienischen Flaggen an den Speichen. Eine Anwohnerin hörte verdächtige Geräusche. Als sie im Garten nachsah, beobachtete sie eine verdächtige Person, die wie folgt beschrieben wird: männlich, etwa 1,70 Meter groß, 15 bis 18 Jahre alt, schlank, kurze, dunkelblonde Haare, kein Bart, dunkle Hose und schwarze Jacke mit gelben Streifen. Die Polizei bittet weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise.